  • BIST 1.291
  • Altın 465,507
  • Dolar 7,6523
  • Euro 9,0460
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 6 °C
»

Ankaragücü Tandoğan Tesisleri yenileniyor

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Tandoğan Tesislerinde önce Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri tarafından hummalı ve titiz çalışmaları sonucunda sentetik çim saha, yedek kulübeleri, kale ve köşe direkleri yenilendi.
Ankaragücü Tandoğan Tesisleri yenileniyor

Spor tesisinin tesisat işleri, fayans ve alçı boya işlemlerini de tamamlayan ekipler, elektrik işleri için de yoğun mesai harcıyor. 

yns_3992.jpg

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ise tesisteki bozuk bahçe bordür onarımının yanı sıra asfalt ve yol çizgi çalışmalarını tamamlarken, kısa süre içinde 70 metre uzunluğundaki kaldırım çalışmaları da gerçekleştirilecek.

dji_0175.jpg

YENİLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK
Kent Estetiği Daire Başkanlığı, saha aydınlatması, tribün, soyunma odaları ve duvar yüzeyi kaplamasının yenilenmesi işlemi ile saha çevresi filesinin çekilmesine yönelik çalışmalara ise çıkılacak ihale sonrası başlayacak. 
Kent Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekiplerinin marangoz atölyesinde hazırlayacağı koltuk döşemelerinin de yerleştirileceği tesiste tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra MKE Ankaragücü'nün spor okuluna ve altyapısına bağlı genç futbolcular daha sağlıklı şartlar altında antrenman yapma fırsatına kavuşacak. 

yns_8356.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Daha konforlu ve güvenli ulaşım için “Buraj” çalışması başlatıldı14 Kasım 2020 Cumartesi 04:31
  • Haymana Altınköy'de14 Kasım 2020 Cumartesi 03:30
  • Parklarda kış öncesi bakım yapıldı14 Kasım 2020 Cumartesi 02:32
  • Toplanan mahsuller, hizmet içi ihtiyaçlarda karşılanıyor14 Kasım 2020 Cumartesi 01:33
  • İlçedeki tüm taksi ve dolmuş şoförlerini virüse karşı uyardı13 Kasım 2020 Cuma 04:33
  • Mahalle konaklarında sona yaklaşıldı13 Kasım 2020 Cuma 03:30
  • Mavi Ay Birimi personellerinden hızlı ve kesintisiz hizmet13 Kasım 2020 Cuma 02:32
  • 32 aileye 1 milyon destek13 Kasım 2020 Cuma 01:34
  • Ulus Hali ve Mamak Derbent Pazarında esnafa destek13 Kasım 2020 Cuma 00:31
  • Gölbaşı'ndaki camiler dezenfekte ediliyor12 Kasım 2020 Perşembe 06:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti