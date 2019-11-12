Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaştı.
Dün teknik direktör Metin Diyadin ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü, daha önce de sarı-lacivertli kulüpte görev yapan Mustafa Kaplan ile el sıkıştı.
29 Ekim'de Gençlerbirliği'nden ayrılan deneyimli teknik adam ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.
Böylece Haziran ayında Ankaragücü'nden ayrılan Mustafa Kaplan 5 ay sonra yeniden göreve dönmüş oldu.
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