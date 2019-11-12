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Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Metin Diyadin'den boşalan teknik direktörlük görevi için, 5 ay önce yollarını ayırdığı Mustafa Kaplan ile yeniden anlaştı.
Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaştı.

Dün teknik direktör Metin Diyadin ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü, daha önce de sarı-lacivertli kulüpte görev yapan Mustafa Kaplan ile el sıkıştı.

29 Ekim'de Gençlerbirliği'nden ayrılan deneyimli teknik adam ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Böylece Haziran ayında Ankaragücü'nden ayrılan Mustafa Kaplan 5 ay sonra yeniden göreve dönmüş oldu.

 

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