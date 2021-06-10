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Ankaragücü’nde yeni başkan Faruk Koca oldu

Ankaragücü’nde bugün gerçekleştirilen olağan genel kurulda 1058 oyun 802'sini alan Faruk Koca, başkanlığa seçildi.
Ankaragücü’nde yeni başkan Faruk Koca oldu

Başkent ekibi Ankaragücü'nde olağan genel kurul Eryaman Stadyumu'nda düzenlendi. Faruk Koca ve Metin Akyüz'ün başkanlık için mücadele ettiği kongrede kullanılan 1058 oyun 802'sini alan Faruk Koca başkan seçildi. Diğer aday Metin Akyüz ise 256 oy aldı.

Genel kurul sonunda açıklama yapan yeni başkan Faruk Koca, Ankaragücü adına en demokratik kongrelerinden biri olduğunu belirterek, "Sonuç ve fotoğraf Ankaragücü'ne yakışır şekilde olduğu için yorgunluğumuz bitti. Başkan adayı Metin ağabeyimize gösterdiği centilmence yarıştan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Buralar geçici görevlerdir, hayırla yad edilmek her şeyden önemlidir. Son zamanların Ankaragücü adına en demokratik kongrelerinden biri oldu" dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Metin Akyüz ise başkan seçilen Koca'yı tebrik etti. 

Yeni başkan Faruk Koca’nın yönetim kurulunda şu isimler bulunuyor:

"İsmail Mert Fırat, Cengiz Kaya, Durali Akpınar, Murat Bayramoğlu, Kamil Karip, Ferudun Geçgel, Hüseyin Akgül, Fikret Çimen, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet H. Şenal, Mehmet Şahin, Hakan Bilgin, Sezai Kahraman, Hakan Saral, Soner Kurt, Mustafa Başer, Gökalp Üstün, Tan Alar, Caner Camcı, Harun Oğraş."

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