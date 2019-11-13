Ankaragücü’ne destek Beypazarı doğal maden suyu

Spor Toto Süper Lig’in flaş ekiplerinden MKE Ankaragücü takımı ile Beypazarı Doğal Maden Suyu sponsorluk anlaşması için el sıkıştı.

Yapılan görüşmelerin ardından, Beştepe Tesislerinde MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile görüşen Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Niyazi Ercan arasında sponsorluk anlaşmasına varıldı.

Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Niyazi Ercan; ”Ankara’nın iki büyük markasını aynı çatı altında buluşturduk. Ankara için hayırlı olmasını diliyorum. Son yıllarda elde ettiği başarılarını, Spor Toto Süper Ligde de devam edeceğinden şüphem olmayan Ankaragücü, takımımıza şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. ”şeklinde konuştu.

Mehmet Yiğiner ise; ”Bu anlaşmanın camiamız adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Beypazarı maden suyu Ankara’nın vazgeçilmezidir. İlerleyen sezonlarda da desteklerin devam edeceğinin bilgisini veriyorum.” Dedi.

