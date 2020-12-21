ANKARAKART yaygınlaşıyor

Başkent’te tek kartla ulaşım kolaylığı sağlayan ANKARAKART kullanımı merkezden sonra çevre ilçelerde de yaygınlaşmaya başladı.

EGO Genel Müdürlüğünün validatör kullanımının yaygınlaşması amacıyla başlattığı çalışmalar bir yandan devam ederken, çevre ilçelerde ulaşım hizmeti veren Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) da bu sisteme entegre olmayı sürdürüyor.

ELMADAĞ VE KAHRAMANKAZAN İLÇESİNDE ANKARAKART DÖNEMİ BAŞLIYOR

EGO otobüslerinin dışında Özel Halk Otobüslerinin (ÖHO) Eylül 2019 tarihinden itibaren validatör sistemine geçtiği Ankara’da, ÖTA’lar da ANKARAKART sistemine entegre olmaya başladı.

Tek bir sistem üzerinden ücret toplanmasını amaçlayan EGO Genel Müdürlüğü, 21 Aralık 2020 Pazartesi gününden itibaren de Elmadağ ve Kahramankazan ilçelerinde hizmet veren ÖTA’larda ANKARAKART’ın geçerli olacağını açıkladı.

TOPLAM 49 ÖTA DAHA ANKARAKART SİSTEMİNE DAHİL OLDU

Elektronik ücret toplama sistemine 11 Kasım’dan itibaren Çubuk ve Akyurt ilçelerinde hizmet veren 96 ÖTA dahil olurken, 21 Eylül’den itibaren Elmadağ’da 19, Kahramankazan’da ise 30 araç olmak üzere toplam 49 ÖTA’da ANKARAKART kullanılmaya başlanacak.

Elmadağ ve Kahramankazan Kooperatiflerine bağlı Özel Toplu Taşıma Araçlarına validatör sistemi takılırken, vatandaşlar bu iki ilçede de ANKARAKART kullanarak tek kartla ulaşımlarını sağlayabilecek. EGO Genel Müdürlüğü ilerleyen süreçte, Ankara'da tüm çevre ilçelerde hizmet veren ÖTA’ların ANKARAKART uygulamasına dahil edilerek, tek bir sistem üzerinden ücret toplanmasını planlıyor.