ANKARAKART'a zam

ANKARAKART’ın fiyatı 8,5 TL’den 11 TL’ye yükseldi. EGO Genel Müdürlüğü açıklama yaptı; “Sözleşme gereğince firma tarafından yapılan bu artışa kuruluşumuzca herhangi bir müdahalede bulunulması söz konusu değildir” ifadeleri kullanıldı.

EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçlarının elektronik ücret toplama işlemlerini yürüten E-Kent firması, ANKARAKART satış bedelini 8,5 TL’den, 11 TL’ye yükseltti. EGO konu hakkında açıklama yaparak, “Sözleşme gereğince firma tarafından ANKARAKART satış bedeline yapılan bu artışa, kuruluşumuzca herhangi bir müdahalede bulunulması söz konusu değildir” ifadeleri kullanıldı.

KART GELİRİ FİRMAYA

EGO Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada firmanın sözleşmenin 27’nci madde gereğince zam yaptığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı, “Firma, EGO Genel Müdürlüğü ile 20 Mart 2013 tarihinde yaptığı ‘Elektronik Ücret Toplama, Araç İçi Yolcu Bilgilendirme, Kamera ve Akıllı Durak Sistemi’ sözleşmesinin 27’nci maddesinde belirtilen; ‘Yüklenici sistemde kullanılan kartları sağlayacaktır. Yüklenici sistemde kullanılan akıllı kartları 5 (beş) TL bedel üzerinden yolculara satacak ve kart geliri yüklenicinin olacaktır. (Sistemin işletmeye alındığı tarihi müteakip 1 (bir) takvim yılı sonrasında geçmiş yılın yıllık ÜFE ortalaması alınarak yeni yıl için kart bedeli belirlenecektir)’ hükmü gereğince artış yapmıştır.”

EN YÜKSEK ARTIŞ BU YIL YAPILDI

Sözleşme gereğince firma tarafından ANKARAKART satış bedeline yapılan bu artışa, EGO Genel Müdürlüğü’nün müdahalede bulunulmasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, yıllar içinde yapılan zam tablosu da yayımlandı. Tabloya göre, 2013’ten 2016 yılına kadar 5 TL olan kart ücreti, 2017 yılında 5,5 TL, 2018 yılında 6 TL, 2019 yılında 7 TL, 2020 yılında 8,5 TL, 2021 yılında 11 TL’ye çıktı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA