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AnkaraKart’ta fiş sorunu

AnkaraKart’a yükleme yapılan cihazların fiş vermemesi, tahsilatçı, kuryeci gibi sahada çalışan personelleri zor durumda bırakıyor. Harcadıkları yol ücretlerini fiş olmadığı için çalıştıkları kuruma ibraz edemeyen çalışanlar, cihazlardan fiş almak istiyor.
AnkaraKart’ta fiş sorunu

SmartBanko ve Mini Banko’lar AnkaraKart yüklemelerinde fiş vermiyor. Bu ise gün içerisinde iş için toplu taşıma araçlarını kullanan bazı meslek çalışanlarını zor durumda bırakıyor. Harcadıkları yol paralarının çalıştıkları kurumdan geri alabilmeleri için fiş ibraz etmek zorunda kalan tahsilatçı, kurye gibi çalışanlar bir an önce bu sorunun çözülmesini talep ediyor. Aynı sorunu işçilere yol parasını ödeyen ve fiş olmadığı için bunu gider gösteremeyen muhasebecilerde yaşıyor.

ZOR DURUMDA BIRAKIYOR

Ankara'nın birçok farklı noktasında bulunan ve 7/24 çalışan SmartBanko ve Mini Banko’lar yardımı ile tek kullanımlık veya Tam AnkaraKart alınabiliyor ya da AnkaraKart'a kâğıt para ile yükleme yapılabiliyor. Buna rağmen bu cihazların yükleme sonrası fiş vermemesi bazı meslek çalışanlarını zor durumda bırakıyor.

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CİHAZLAR FİŞ VERMİYOR

Gün içerisinde meslek gereği birçok kez toplu taşıma aracını kullanan tahsilatçı, kurye vb. gibi çalışanların çalıştıkları yerden yol ücretini tahsil edebilmeleri için fiş isteniyor. Bu cihazların ise fiş vermemesi hem yol ücretini çalıştıkları kurumdan tahsil etmek isteyen vatandaşları, hem de muhasebecileri zor durumda bırakıyor.

KURUMLAR FİŞ İBRAZI İSTİYOR

Konu hakkında gazetemize bilgi veren tahsilatçılar sorunlarını şu şekilde anlatıyor: “Biz gün içerisinde onlarca kez toplu taşıma aracına biniyoruz. Çalıştığımız şirketler yol parasını bize geri ödüyor ama bunun için fiş ibrazında bulunmamız gerekiyor. SmartBanko’lar ise fiş vermiyor ve biz zor durumda kalıyoruz. Talebimiz bu cihazlarda yükleme yaptığımızda isteğe bağlı fiş alabilmemiz. Büyükşehir Belediyesi’nden fiş sorununa bir çözüm istiyoruz.”

MUHASEBECİLERDE ZOR DURUMDA KALIYOR

AnkaraKart yüklemelerinde fiş sorunu sadece çalışanları değil muhasebecileri de zor durumda bırakıyor. Muhasebeciler çalışanlara ödenen yol paraları için fiş ile gider göstermek zorunda kaldıklarını, çalışanların fiş getiremediği için bunu farklı yöntemlerle gidermek zorunda kaldıklarını belirtiyor. “Fiş alabilmek bu kadar zor olmamalı” diyen muhasebeciler de, bu soruna bir çözüm istiyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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