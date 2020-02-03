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Ankaralı çocuklar Barış Manço'yu unutmadı

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, ‘Anadolu Rock’ müziğinin duayen ismi Barış Manço için anma programı düzenledi.  Aile Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen programda usta sanatçı şarkılarıyla birlikte anıldı.
Ankaralı çocuklar Barış Manço'yu unutmadı

Barış Manço’nun şarkılarıyla büyüyen anne ve babalar, sanatçının ünü dünyayı aşan programı “Adam Olacak Çocuk” gösterisini sahneleyen çocukları sayesinde geçmişe adeta nostalji yolculuğu yaptılar.
        
Elvanket Aile Yaşam Merkezi Yöneticisi Hilmi Bugüner Barış Manço kılığına girerek Adam Olacak Çocuk programını sundu. Bugüner, “21 yıl önce aramızdan ayrılan Barış Manço’yu bugün güzel duygularla anıyoruz. Çocuklarımıza Barış Manço’yu hatırlatıp ve tanıtmak istedik. Biz de onunla büyüdük” dedi.
Sanatçının ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda Barış Manço’yu canlandıran Muhammet Selim Türken, “Can Bedenden Çıkmayınca, Pembegül, Dost Kervanı, Arkadaşım Eşek şarkılarını çok seviyorum” derken, Lara Bugüner de duygularını, “Barış Manço’yu çok seviyorum ama onu görme şansımız olmadı” 

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7’DEN 70’E UNUTULMAZ ŞARKILAR
         
Anma programında veliler çocuklarıyla birlikte Barış Manço’nun şarkılarını seslendirdiler. Duygusal anların yaşandığı programda ünlü sanatçının şarkılarını söyleyen Pınar Kaçmaz ise düşüncelerini şöyle anlattı:
“Barış Manço ile büyüdüm. O bir kültür elçisiydi. Pop ve Rock müziğine çok büyük katkıları oldu. Onun şarkılarını söylemek ve o şarkılarla büyümek benim için onur verici. İnşallah onun gibi çok değerli sanatçılar gelir ve onu örnek alır.” 

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