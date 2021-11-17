Ankaralı Kadınlardan Türk Tarih Müzesine Ziyaret

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, MHP Ankara İl Başkanlığı tarafından organize edilen programda Ankara'nın ilçelerinden gelen kadınları Etimesgut'ta ağırladı.

Ankaralı kadınlara Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nı gezdirerek müze hakkında bilgi veren Demirel müzenin Türkiye'de ve dünyada başka örneğinin olmadığını söyledi.

Müzenin bir eğitim yuvası olduğunu kaydeden Demirel, "Şanlı tarihimizi yaşayarak, görerek, hissederek daha yakından tanımak isteyenler için bu müzemiz büyük bir fırsattır" dedi.

Kadınlara "Sadakati yalnızca bu vatana, bu millete ve bayrağa sadık evlatlar yetiştirmeleri" çağrısında bulunan Demirel, "Vatanına milletine bayrağına bağlı, Türk İslam değerlerine sahip çıkan, bu değerlerle yaşayan bir nesil için buna çok ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

Müzenin hedef doğrultusunda hayata geçirildiğini aktaran Demirel, müzeyi herkesin ziyaret etmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Ziyarette Ankaralı kadınlar ellerinde Türk Bayraklarıyla müzede bol bol hatıra fotoğrafı çektirler.