Ankaralı sporcular boccede dünyayı şaşırttı: Bocce nedir nasıl oynanır?

Ankaralı sporcular Necla Şahin ve Ece Öztürk çifti, Bocce’de dünya şampiyonu oldular. Necla Şahin, Çin’deki şampiyonaya ilişkin, “Kimse bizden bunu beklemiyordu, başarımıza dünya çok şaşırdı” dedi. Peki bocce nedir nasıl oynanır, neyle oynanır?

Ankaralı sporcu Necla Şahin ve Ece Öztürk çifti, Bocce’de Türkiye’nin ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

Şahin, Çin’deki şampiyonaya ilişkin, “Rakiplerimiz şampiyon olacağımıza ihtimal dahi vermiyordu; başarımıza dünya çok şaşırdı” dedi.

Çin’de düzenlenen Dünya Kadınlar Bocce Şampiyonası ’nda Türkiye’yi temsil eden Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü Bocce sporcusu Necla Şahin , büyük bir başarı elde ederek takım arkadaşı Ece Öztürk ile altın madalya kazandı.

21-28 Ekim tarihleri arasında yapılan dünya şampiyonasında çift olarak yarışan Şahin ile Öztürk, Bocce sporunda Türkiye tarihinde ilk kez elde ettikleri bu başarı ile tarihe geçti. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi olan 23 yaşındaki Şahin, dünyaya isimlerini altın harflerle yazdıran bu başarıları hakkında gazetemize çarpıcı açıklamalarda bulundu.

25 YILDIR TÜRKİYE’DE OYNANIYOR…

4 yıldır Bocce yaptığını altyapısının ise atletizm olduğunu anlatan Şahin, Türkiye’ye dünya şampiyonluğunu getirdiği bu sporla, atlet bir ağabeyinin vesilesi ile tanıştığını kaydetti.

Fransızların ata sporu olarak bilinen Bocce’yi çok sevdiğini ve bu spora devam ettiğini ifade eden Şahin, “25 yıldır ülkemizde bu spor mevcut. Ancak çok ciddi başarılarımız yoktu. Tarihimiz boyunca 2016 yılında dünya 3’üncülüğümüz, 2017’de ise Avrupa 3’üncülüğümüz var. Bu yıl ise rakiplerimizi gördük, iyice analiz ettik emek verdik bu sporda ilk kez dünya şampiyonu olduk” dedi.

İMKANSIZI BAŞARDIK

Çin’deki şampiyonada Türkiye’nin bu denli başarı elde edeceklerine rakiplerinin ihtimal dahi vermediğini anlatan Şahin, “Avrupa’daki ülkeler bu sporda çok iyi ve kimse bizim şampiyon olacağımızı beklemiyordu, bizi hafif görüyorlardı. 23 ülkenin sporcusunu geride bıraktık. Bu başarımıza çok şaşırdılar. Finalde 6 sayı geriden gelmemize rağmen şampiyon olduk; ama ümidimizi hiç yitirmedik. Biz imkansızı başardık diyebiliriz; çünkü şartlarımız rakiplerimize göre pek fazla iyi değildi” diye konuştu.

ÇİN’DE TÜRK BAYRAĞI DALGALANDI

Dünya Şampiyonası’nda Türk Bayrağı’nın dalgalandırmanın ve İstiklal Marşı’nın okutmanın çok onur verici bir durum olduğunu anlatan Şahin, “Çok çalıştık, emek verdik, dua ettik. Rabbim bu emeğimizin karşılığını verdi çok şükür. Şampiyon olacağımıza inancımız tamdı. Ülkemize yeni gururları yaşatmak için daha çok çalışacağız” şeklinde konuştu.

BOCCE’YE YATIRIM YAPILMASINI İSTİYOR

Tarihe geçen Dünya Bocce Şampiyonu Şahin, bu sporun ülkemizde daha fazla tanınması ve tesisleşmenin artması için yetkililere çağrıda bulundu. Şahin, “Avrupa Bocce sporuna büyük yatırım yapıyor özellikle tesisleşme alanında. Biz de Türkiye’de bu spora daha çok değer verilmesini istiyoruz. Tesisleşme olursa bu alanda yeni yeni sporcular çıkar. 2024 olimpiyatlarına daha iyi sporcular yetiştirilebilir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Şahin, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün Bocce’ye büyük yatırım yaptığını anlattı. Şahin, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen , Antrenörü Mehmet Yönal ve sponsoru Pidosan yöneticisi Soner Cengiz başta olmak üzere herkese teşekkür etti.

Peki bocce nedir nasıl oynanır, neyle oynanır ? İnternette insanlar bu soruların cevabını arıyor.

Bocce 26,5 metre boyunda 4,5 metre genişliğinde pürüzsüz zeminde iki ya da üçlü takımlar arasında oynanan bir oyun. Atılan demir topların hedef topa (pallinoya) yakın durmasının amaçlandığı oyunda rakip toplarından hedef topa daha yakın olarak atılan her top için bir puan alınıyor ve 15 puan alan takım oyunu kazanıyor. Türkiye'de 1990'lı yıllarda oynanmaya başlayan oyun daha çok ileri yaşlılar arasında ilgi görüyor.

Oyundaki amaç, attığınız/yuvarladığınız toplarınızın hedef topa (pallinoya) yakın olmasını sağlamaktır. Rakip toplarından hedef topa daha yakın olarak atılan her top için bir puan alınıyor ve 15 puan alan oyuncu oyunu (maçı) kazanıyor. Eğer rakibin topu hedef topa daha yakınsa ve sizin yuvarlamanız olanaksızsa hedef topu ya da rakip topu vurmak için de atış yapılabilmekte.

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM