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Ankara'lı örnek terzi Ali Topçu: Bu meslek dualı bir meslektir

Çankaya Tunalı Hilmi Caddesi Ertuğ Pasajı’nda yarım asırdır terzilik yapan 74 yaşındaki Ali Topçu, istikrarının sırrını gazetemize anlattı: "Bu meslek dualı bir meslektir. Hz. İdris peygamberden bizlere emanettir. Gençler bu mesleğe sahip çıksınlar..."
Ankara'lı örnek terzi Ali Topçu: Bu meslek dualı bir meslektir

Çankaya’da yarım asırdır terzilik yapan 74 yaşındaki Ali Topçu, her sabah saat 6.30’da dükkânını açarak nasibini bekliyor. Topçu, “Halen ilk günkü gibi işime geliyorum. Çalışmak zoruma gitmiyor. Gençler beni örnek alsın, azmederek ve sabırla çalışsınlar” diyor.

Emekli olmasına rağmen çalışmaya devam ettiğini söyleyen Topçu, gençlere seslendi. Topçu, “Çalışmayı çok seviyorum. Her sabah 6.30’da dükkânımı açıyorum. Bu meslek dualı bir meslektir. Hz. İdris peygamberden bizlere emanettir. Gençler bu mesleğe sahip çıksınlar, yaşatsınlar. Aksi takdir mesleğin son temsilcileri bizler olacağız” dedi.

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YARIM ASIRDIR İCRA EDİYOR

Topçu, 1967 yılında ilkokulu bitirir bitirmez Ankara’ya geldiğini ve terzi çıraklığına başladığını, o gün bugündür de mesleği icra ettiğini belirtti. Topçu, geçmiş dönemlerde hazır giyim olmadığını herkesin, kıyafet için terzilere sipariş verdiğini hatırlatarak, günümüzde terzilerin sadece tamir-tadilat görevi gördüğünü kaydetti. 

BİRÇOK SERTİFİKASI BULUNUYOR

Topçu mesleki birçok belge ve sertifikası olduğuna dikkat çekerek, “Moda üzerine Amerikan Kültür’de eğitim aldım. Modelist, stilist kursları aldım. Metot usulü kalıp ustasıyım. Büyük imalathanelerde ustabaşı olarak çalıştım. Beden üzerine seri kalıp yaparım. Bu konuda donanımım çoktur” şeklinde konuştu. 

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BİLDİKLERİMİZİ AKTARMAK İSTİYORUZ

Örnek terzi Ali Topçu şöyle devam etti: “Bunları birine aktaramadıktan sonra bildiklerimiz bizle gidecek gibi duruyor. Bizi üzen de bu. Belediyeler halk eğitim adı altında bu eğitimi veriyor ama yüzeysel veriyorlar. Bana böyle bir teklif gelse bunu değerlendiririm. Bildiklerimi aktarmak isterim. Biz bu işin zirvesine geldik. Bildiklerimizi birilerine aktarıp memlekete hayırlı insanlar yetiştirmek istiyoruz.” 

TERZİLİK ALTIN BİLEZİĞİM

Emekli olmasına rağmen mesleği bırakmadığını vurgulayan Topçu, şöyle devam etti: “Emekli oldum, mesleği bırak dediler, bırakmadım. Bu işi can-ı gönülden yapıyorum, hevesliyim. Bu benim altın bileziğimdir. Para benim için ikinci plandadır. 74 yaşında olmama rağmen her sabah 6.30-7.00 gibi geliyorum.”

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ÇALIŞMAYI ÇOK SEVİYORUM

“Çalışmayı çok seviyorum. İlk günkü gibi işime geliyorum. Bu meslek beni dinç tutuyor. Evde boş oturmak beni çok sıkıyor. Bunu en iyi pandemi döneminde anladım. Evde kaldığımız sürede de boş durmadım. Bağlama çalmayı öğrendim. Ömrün yettiğince bu mesleğe devam edeceğim. Eski işlerimiz yok. Her yer hazır giyim ile doldu. Buna rağmen 9 metrekarelik bir dükkânda işimi severek yapıyorum.”

GENÇLER BENİ ÖRNEK ALSIN

 “Çalışmak hiç zoruma gitmiyor. Şimdiki gençler çalışmaktan eriniyor. Beni örnek alsınlar azmetsinler, iş ayrımı yapmasınlar. Zanaat sahibi olsunlar. Aksi takdirde terzilik dahi unutulacak bir meslek olma yolunda ilerliyor. Yetiştirecek çırak bulamıyoruz. Mesleğin son temsilcileri biz olabiliriz.” 

DUALI BİR MESLEKTİR

Terziliğin dualı bir meslek olduğunu, bu yüzden yaşatılması ve önem verilmesi gerektiğini söyleyen Topçu, “Bizim pirimiz Hz. İdris peygamberdir. Yeryüzündeki ilk terzi odur. Bu yüzden dualı bir meslektir. Yaşatmalıyız ve değer vermeliyiz” dedi. 

 

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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