  • BIST 115.170
  • Altın 385,316
  • Dolar 6,8514
  • Euro 7,6773
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 25 °C
»

Ankaralı oto galerici esnafından "taşınmak için süre" talebi

ANODER Başkanı İlkay Kalkan, İvedik OSB'de aldıkları arsaya 300 kapasiteli Oto Galericiler Sitesi yapılmasına dair inşaat çalışmalarını başlattıklarını belirterek, gerekli şartları taşıyan esnafa süre tanınması gerektiğini bildirdi.
Ankaralı oto galerici esnafından "taşınmak için süre" talebi

Ankara Oto Galericileri Derneği (ANODER) Başkanı İlkay Kalkan, yazılı açıklamasında "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile apartman altlarına galeri açılmasının tamamen engellendiğini hatırlatarak, mevcut durumda hizmet veren firmaların taşınmaları konusunda tarih paylaşılacağını vurguladı.

Taşınma tarihiyle ilgili farklı dengelerin gözetilmesi gerektiğini kaydeden Kalkan, "Mevzuata uygun iş yeri ile esnaf sayıları arasında büyük farkların olduğu illerin sayısı son derece fazla. Galerici esnafı, taşınmak yönünde arzusu olmasına rağmen, uygun koşullarda iş yeri bulamadığı için taşınmayı gerçekleştirememektedir. Uygun koşullarda bir iş yerini oluşturmak için çaba sarf eden esnafa gerekli zaman tanınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Geçiş sürecini valilik ve belediyeler yönetmeli"
Kalkan, Ankara'da 2 bin 500 civarında galerici esnafının hizmet verdiğine ancak sadece 550 kapasiteli bir adet Oto Galericiler Sitesi bulunduğuna dikkati çekti.

Derneğin, kooperatifleşme yoluyla İvedik OSB'de aldığı arsaya 300 kapasiteli ikinci Oto Galericiler Sitesi yapılması konusunda inşaat çalışmalarını başlattığını belirten Kalkan, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 18 ay gibi bir sürede biteceğini öngördüğümüz Oto Galericiler Sitesi tamamlanıncaya kadar kooperatif üyesi olduğunu ya da inşaatı devam eden sitelerden dükkan aldığını ve ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten en az bir 1 yıl öncesine kadar galericilik yaptığını belgelendiren esnafa inşaatın tamamlanmasına kadar süre verilmesi ya da en az 18 aylık bir süre için geçici de olsa bir ruhsatın verilmesi gerekmektedir. Her ilin esnaf sayısı ve uygun dükkan yapısıyla ilgili kendi özel yapısı olduğu için bu geçiş sürecini her ilin kendi valiliğinin, ilgili belediyeler ile birlikte yönetmesi gerektiğini düşünmekteyiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da eğitim uçağı düştü22 Haziran 2020 Pazartesi 13:24
  • Erdoğan, Bursa'daki selde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarıyla görüştü22 Haziran 2020 Pazartesi 13:21
  • Vergi dairesine bombalı terör saldırısı davasının gerekçeli kararı açıklandı22 Haziran 2020 Pazartesi 13:09
  • Bakan Soylu: Bursa'daki selde kaybolan Derya'nın aranmasına devam ediliyor22 Haziran 2020 Pazartesi 12:52
  • En büyük savunma ihracatında kritik imza22 Haziran 2020 Pazartesi 12:38
  • Körfez ülkeleri Mısır'ı Libya'da savaşa mı sürüklüyor?22 Haziran 2020 Pazartesi 12:36
  • Bakan Pakdemirli: Bursa'daki selde zarar gören köylerimizle alakalı 1 milyon liraya yakın destek getirdik22 Haziran 2020 Pazartesi 12:32
  • Meteoroloji'den sağanak uyarısı22 Haziran 2020 Pazartesi 11:43
  • Motor arızası veren sıfır otomobil için Yargıtaydan 'emsal' karar22 Haziran 2020 Pazartesi 11:13
  • Kurban vekalet ücreti belli oldu22 Haziran 2020 Pazartesi 11:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti