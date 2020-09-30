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Ankaralı sanayiciler YEP'ten memnun

ORSİAD Başkanı Levent Çamur, yeni ekonomi programının üretim, ihracat ve isdihdama dönük önceliklerinin çok kıymetli olduğunu söyleyerek, “Ankaralı sanayiciler olarak hedeflere ulaşma noktasında üzerimize düşeni yapacağız” dedi.
Ankaralı sanayiciler YEP'ten memnun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP), Ankara iş dünyası tarafından da yakından takip edildi. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Başkan Levent Çamur, ‘yeni dengeleme, ‘yeni normal’ ve ‘yeni ekonomi’ ana temasıyla hazırlanan YEP’in güçlü bir kalkınma planı sunduğunu söyledi. Çamur, “Yeni programın özellikle yatırım, üretim, ihracat ve istihdama dönük öncelikleri çok kıymetli. Biz de hedeflere ulaşma noktasında üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

levent-camur-yeni.jpgYEP’te ortaya konulan neredeyse tüm planların dikkat çekici olduğunu ancak özellikle sanayi kesimini ilgilendiren konuların heyecan verici olduğunu ifade eden Çamur, sözlerine şöyle devam etti:

ÜÇ KONU BÜYÜMENİN ANAHTARI
“Ankaralı sanayiciler olarak öteden beri savunduğumuz konular; katma değerli üretim, yüksek ihracat ve yüksek istihdam. Türk ekonomisinin sürdürülebilir büyüme trendine girebilmesinin öncelikli kuralı bunlar. Bakanımız tarafından açıklanan yeni programda bu üç başlığa da yoğunlaşılacağını görmek memnuniyet verici. Yine ihracat odaklı Yeni Ekonomi Programı’nın üretici ve yatırımcının yurtdışı pazarla buluşmasında önemli rol oynayan Türk Eximbank ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası gibi kuruluşlara yeni misyonlar yüklediğini, krediye erişim anlamında yeni atılımlar yapılacağını görmek de memnuniyet verici.” 

BİZ DE ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ
Yeni plan dâhilinde KOBİ niteliğindeki işletmelerin daha rekabetçi olabilmeleri için bu kuruluşların sorumluluğunun arttırıldığına işaret eden Çamur, “KOBİ’lerin küresel tedarik zincirindeki payını ve e-ihracatını arttırmaya dönük bu yeni yaklaşım çok kıymetlidir. ORSİAD olarak biz de daha fazla sayıda üyemizin Eximbank, Kalkınma ve Yatırım Bankası gibi kuruluşların bu desteklerinden de haberdar olmaları, sundukları fırsatlara erişmeleri ve bu fırsatları değerlendirmeleri noktasında üzerimize düşeni yapacağız.”

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KARARLIĞIMIZ DEVAM EDİYOR
“Tüm dünya gibi salgın nedeniyle çok sıkıntılı bir süreç geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Elbette planlarımız, programlarımız şaştı, ertelendi, ötelendi. Hedef ve planlardaki ertelenmeleri YEP’te de görüyoruz. Umuyoruz ki 2021 yılı pandeminin etkilerinin ortadan kalktığı, YEP’te ortaya konulan planların uygulandığı ve sonuç alındığı, 2023 yılı hedeflerine güçlü adımlarla yaklaşıldığı bir yıl olsun. Başkentli sanayiciler olarak umudumuz, heyecanımız, üretme azim ve kararlılığımız aynı şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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