Ankaralı ses sanatçı Ömer Faruk Bostan: “Kültürümüze uygun misyon taşımaya çalışıyorum” 

Ankara'da Birlik Derneği’nin programına katılan Ankaralı ses sanatçı Ömer Faruk Bostan, “Sanat hayatımda Ankara kültürümüze uygun bir misyon taşımaya çalışıyorum” dedi.

Ankara'da Birlik Derneği tarafından düzenlenen Ankara'da Birlik Sohbetlerinin bu ayki konuğu Erik Dalı parçası ile ünlü Ankaralı sanatçı Ömer Faruk Bostan oldu. Programın açılış konuşmasını yapan Dernek Genel Başkanı Bayram Mutlu katılımcıları selamlamasının ardından, “Derneğimizde Ankaralı Sanatçımız, Erik Dalı parçası ile tüm Türkiye'yi ve dünyayı oynatan, milyonlarca kez dinlenen bir parçanın mimarı olan hemşerimiz Ömer Faruk Bostan Bey'i konuk ediyoruz” dedi.

ANKARA’YI TEMSİL ETMEYE ÇALIŞIYORUM

Ankaralı Sanatçı Ömer Faruk Bostan ise "Böyle bir dernek yapısının içinden geldim. İlk başlarda derneklerde çok saz çalıp türkü söyledim. Ankaralı hemşerilerimizin sorumluluğunu her zaman üzerimde hissediyorum. Sanat hayatımda, parçalarımda Ankara kültürümüze uygun bir misyon taşımaya çalışıyorum. Ankaralı olduğum için çok mutluyum. Bunu gururla söylüyorum. Ankara’mızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. İstanbul'da, İstanbul sanatçısı, Ankara sanatçısı diye bir ayrım yapıyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum. Bizim de Erik Dalı parçamız dünya çapında dinlenmektedir” dedi.

Konuşmaların ardından Ömer Faruk Bostan çeşitli Ankara türkülerini söyledi. Ömer Faruk Bostan takdim edilen plaket ile program sona erdi.