Ankaralılar 2 ayda 3 bin ton balık tüketti

Başkentliler, Ekim ve Kasım aylarında toplamda 3 bin ton balık tüketti.

Kış aylarının başlamasıyla Başkentlilerin sofralarının vazgeçilmesi olan balık Türkiye’nin birçok noktasından Ankara’ya geliyor.



Zonguldak Ereğli, Rize, Hopa ve Trabzon’da avlanılan hamsi, sardalya, mezgit, barbun, tekir, levrek, küpes, istavrit ve çipura Başkent’te Ekim ayında bin 600 ton, Kasım ayında ise bin 400 ton tüketildi.



“KARADENİZ’İN EN TAZE BALIĞINI ÖNCE ANKARALILAR TÜKETİYOR”



Çocukluğundan beri balıkçılık yaptığını ve balık tüketiminde Başkentlilerin şanslı olduğunu belirten Faruk Duman, “Karadeniz’in en taze balığını İstanbul’dan önce Ankara yer. Bize daha erken geliyor. İstanbul ise Marmara balığını bizden önce yer. Rize’de, Hopa’da avcılık var. Mesela dün akşam Sinop’ta tutulan balık bu sabah Ankara’ya geldi” diye konuştu.



Baba mesleğinin balıkçılık olduğunu söyleyen Kerim Isıcak da şu bilgileri paylaştı:

“Balık sezonu Eylül’de başlıyor ve 15 Mayıs’a kadar devam ediyor. Bu tarihler arasında 24 saat faaliyet var burada. Toptancı Hali’nde hayat gece saat 02.00’da başlar. Orta Anadolu’nun da balık ihtiyacını biz karşılıyoruz. Niğde, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı’ya da balığı biz buradan gönderiyoruz.”