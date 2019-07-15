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Ankaralılar bıçaklı kavgalardan rahatsız

Ulus Atatürk Heykeli civarı ve Kızılay Güvenpark’ta son günlerde ardı ardına yaşanan bıçaklı kavgalar vatandaşta rahatsızlık uyandırırken vatandaş asayişin artırılmasını istiyor. 
Ankaralılar bıçaklı kavgalardan rahatsız

Başkent’in en merkezi noktalarından ikisi olan Ulus ve Kızılay’da son günlerde yaşanan olaylar vatandaşı rahatsız edecek boyuta ulaştı. ‘Yan Baktın’ iddiasıyla başlayan tartışmalar bıçaklı ve adam yaralamalı boyutlara ulaşıyor. Özellikle Ulus Heykel civarında ahlaksız işlerin döndüğüne dikkat çeken vatandaşlar, “Kavgacı tipler belli. Burada ahlaksız pazarlık yapanların çıkardığı olaylar. Asayiş artırılmalı” dedi. Geçtiğimiz günde gündüz vakti Güvenpark’ta bıçaklı kavga çıkmış görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. 

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HEYKEL ETRAFINDA AHLAKSIZ İŞLER DÖNÜYOR

Esnafın ve vatandaşın Ulus’ta en çok şikâyet ettiği konuların başında Atatürk Heykeli civarında yaşanan ahlaksız işler geliyor. Çoğu vatandaş burada artık ailecek dahi yürüyemediklerini etraftaki bakışlardan rahatsız olduğunu belirtiyor. Gazetemize konuşan ve ismini vermek istemeyen bazı vatandaşlar, “Heykelin etrafında ahlaksız pazarlıklar dönüyor. İnsanların orada bakışları dahi ailenizle geçerken sizi rahatsız ediyor. Etrafta polis oluyor fakat asayişin daha da artırılması lazım. Bu konuda biz rahatsızız. İşine gücüne giden, alışverişe gelen vatandaş da burada mağdur oluyor” dedi.  

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GÜVENPARK’TA YAN BAKTIN KAVGASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Son günlerde ise Başkent’in merkezi diyebileceğimiz her gün 100 binlerin gelip geçtiği Güvenpark’ta yaşanıyor. Sosyal medyada vatandaşlar, parkta bulunan kendini bilmez kişilerin parktan geçenleri rahatsız ettiğini ya da birbiri arasında kavga ettiğini söylüyor. Son olarak sosyal medyaya düşen görüntülerde bıçaklı kavga olduğu ve yarananların olduğu görülüyor. Geçtiğimiz hafta ise bir vatandaşın yine parkta bıçaklandığı yönündeki haberler sosyal medyada gündem olmuştu. 

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Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM

Gazeteilksayfa.com

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