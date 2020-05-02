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Ankaralılar Derneği’nden Ramazan yardımı

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) tarafından Ramazan Ayı nedeniyle gıda yardımı yapıldı. AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, her yıl olduğu gibi, bu yıl da Ramazan Ayı nedeniyle dar gelirli ailelere gıda yardımında bulunduklarını belirtti
Ankaralılar Derneği’nden Ramazan yardımı

Başkan Yaman, tüm ülkeyi saran Coronavirüs salgını nedeniyle, zor durumda olan ailelerin daha fazla yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek “Öncelikle bu mübarek aylar hatırına salgının bir an önce tüm dünyada yok olmasını yüce Allah’tan diliyorum. Biliyoruz ki, salgın nedeniyle bir çok insan bu ayda yardım yapmak istese de, yapamıyor. Dışarı çıkamıyor, iftar veremiyor.” dedi.

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Veren el, alan elden üstündür diyen Yaman, “Biz de Ankaralılar Derneği olarak geleneksel hale getirdiğimiz iftarımızı bu sene malum sebeplerle gerçekleştiremiyoruz. Önceki Ramazanlarda ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasında orucumuzu açıp yardımlarımızı ulaştırmıştık. Bu Ramazan, yardımlarımızı sosyal mesafemizi de koruyarak ulaştırıyoruz. Emeği geçen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Allah hepimizden razı olsun.” Diye belirtti.

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