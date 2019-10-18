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Ankaralılar domatesi seviyor

Başkentliler son 3 ayda toplam 330 bin ton sebze ve meyve tüketirken, en çok tüketilen sebze 52 bin tonla domates oldu. 7’den 70’e herkesin severek tükettiği mısır, 12 milyon 819 bin adet tüketimle son yılların rekor seviyesine ulaştı.
Ankaralılar domatesi seviyor

Özellikle yaz döneminde Başkentlilerin en çok tükettiği meyvelerin başında 50 bin tonla karpuz, 28 bin tonla kavun yer aldı. Yeşilliği sofralarından eksik etmeyen Başkentliler yaz ve sonbahar aylarını kapsayan dönemde; 5 milyon bağ maydanoz, 4 milyon adet ile kıvırcık ve iceberg, 4.5 milyon bağı aşan roka ve dereotu da tüketti.

Ankara’da 1 Temmuz-1 Ekim tarihleri arasında;
Maydanoz: 5 milyon 591 bin bağ
Kıvırcık: 4 milyon 98 bin adet
Iceberg: 3 milyon 374 bin adet
Roka    : 2 milyon 466 bin bağ
Dereotu: 2 milyon 87 bin bağ
Nane    : 1 milyon 730 bin bağ
Ispanak: 967 bin kilogram 
Marul: 895 bin adet
Yeşil Soğan: 855 bin kilogram
yeşillik tüketildi. 

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