Ankaralılar domatesi seviyor

Başkentliler son 3 ayda toplam 330 bin ton sebze ve meyve tüketirken, en çok tüketilen sebze 52 bin tonla domates oldu. 7’den 70’e herkesin severek tükettiği mısır, 12 milyon 819 bin adet tüketimle son yılların rekor seviyesine ulaştı.

Özellikle yaz döneminde Başkentlilerin en çok tükettiği meyvelerin başında 50 bin tonla karpuz, 28 bin tonla kavun yer aldı. Yeşilliği sofralarından eksik etmeyen Başkentliler yaz ve sonbahar aylarını kapsayan dönemde; 5 milyon bağ maydanoz, 4 milyon adet ile kıvırcık ve iceberg, 4.5 milyon bağı aşan roka ve dereotu da tüketti.

Ankara’da 1 Temmuz-1 Ekim tarihleri arasında;

Maydanoz: 5 milyon 591 bin bağ

Kıvırcık: 4 milyon 98 bin adet

Iceberg: 3 milyon 374 bin adet

Roka : 2 milyon 466 bin bağ

Dereotu: 2 milyon 87 bin bağ

Nane : 1 milyon 730 bin bağ

Ispanak: 967 bin kilogram

Marul: 895 bin adet

Yeşil Soğan: 855 bin kilogram

yeşillik tüketildi.