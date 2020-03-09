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Ankaralılar Şehitler İçin Mevlid Okuttu

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) tarafından şehitler için mevlidi şerif okutuldu.
Ankaralılar Şehitler İçin Mevlid Okuttu

Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan vatan evlatları için Ankaralılar Derneği Genel Merkezinde Mevlid-i Şerif okunarak Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Mevlide AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları yönetimi, dernek üyeleri katıldı. 

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Öğle namazı sonrası düzenlenen programda tüm şehitler saygıyla anıldı. Kur’an-ı Kerim, Mevlid’i Şerif okunarak, ilahiler söylenip, salavatlar getirilerek dualar edildi. 
Genel Başkan Hilmi Yaman, vatandaşların huzur ve güvenliği, milletin birlik ve beraberliği ile kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü uğruna şehadet mertebesine erişen şehitler ile tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.
 

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