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Ankaralının en çok tükettiği yiyecekler belli oldu

Başkentliler Haziran ve Temmuz ayında en çok domates ve karpuz tüketti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali verilerine göre son iki ayda en çok satılan meyve 11 bin ton ile karpuz olurken, sebze kategorisinde de domates oldu. 
Ankaralının en çok tükettiği yiyecekler belli oldu

Başkentliler son iki ayda 11 bin tonun üzerinde en çok karpuz tüketirken, domatesteki tüketim oranı da 11 bin tonu geçti.  

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Yaz mevsiminde tezgahların gözdesi olan meyvelerden karpuzu 2.872 tonla kavun izledi. Üzüm, şeftali ve muz en çok tercih edilen meyvelerden olurken, C vitamini deposu domatesi sofrasından eksik etmeyen Başkentlilerin en çok tükettiği sebzeler arasında ikinci sırada salatalık, üçüncü sırada ise patlıcan yer aldı.

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ESNAFTAN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR 
  Pandemi süreci nedeniyle Toptancı Hali’nde dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam eden Büyükşehir Belediyesi, hal esnafına maske ve dezenfektan desteğini de sürdürüyor.

COVID-19 vaka sayısının Ankara’da artması nedeniyle Toptancı Hali’nde hijyen önlemleri artırılırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür eden esnaf hijyen desteği nedeniyle şu değerlendirmelerde bulundu:
-Celalettin Kiraz: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin pandemi sürecinde gerçekleştirmiş olduğu dezenfeksiyon çalışmasının yanı sıra maske dağıtımı hizmetinden oldukça memnunuz.  Müşterilerimizle iletişim kurarken maske ve eldivenlerimizi kullanıyoruz ayrıca sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyoruz. Emeklerinden dolayı Büyükşehir

Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.”
-Yusuf Şimşek: “Büyükşehir Belediyemiz, Toptancı Hali’ni düzenli olarak dezenfekte etmesinin yanı sıra dış kısımlarını da sabunlu suyla temizliyor. Müşterilerimizle iletişim kurarken maske ve eldiven kullanımına dikkat ediyoruz. Pandemi süreci boyunca yapılan bu hizmetler nedeniyle Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”
-Serdar Yaltan: “Her gün burada ilaçlama yapılıyor ve bizlere maske dağıtılıyor. Hal esnafı olarak son derece memnunuz. Katkılarından dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyorum.”

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