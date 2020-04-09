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Ankara Milli Dayanışma Kampanyasına sessiz kalmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Milli dayanışma kampanyası”na Ankara sessiz kalmadı. ANODER, ANKOMOB, ANKESOB, ABİDE  ve birçok STK kampanyaya destek verdi.
Ankara Milli Dayanışma Kampanyasına sessiz kalmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem'  Milli Dayanışma Kampanyasına Ankara’dan birçok STK destek verdi. Birçok STK başkanı gerek kendi kurumları gerek kendi şahsi hesapları adına bağış yaptı.

GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK
Ankara Oto Galericileri Derneği internet sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyduk ve ahilik geleneginden gelen esnaflık kültürü doğrultusunda devletimize olan görevimizi yerine getirdik ve "Biz Bize Yeteriz Türkiyem,  dedik” dedi.

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İNANCIMIZ TAM
Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası ise, “Her zaman olduğu gibi bu zor günlerin üstesinden de milletçe birliktelik ve dayanışma ile geleceğimize olan inancımız tamdır. Cumhurbaşkanımızın başlattığı yardım kampanyasına sonuna kadar destek veriyoruz” diye konuştu.

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60 BİN LİRA BAĞIŞ
Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yiğiner ise ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem'  Milli Dayanışma Kampanyasına şahsı ve ANKESOB adına toplamda 60 bin lira bağışta bulunarak, destek olduklarını kaydetti.

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ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ
Kampanyaya desteklerini açıklayan Ankara’da Birlik Derneği Genel Başkanı Bayram Mutlu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı yardım kampanyasına destek vermekten öutluluk duyduklarını ifade ederek, “Bu zor günlerin üstesinden de milletçe birliktelik ve dayanışma içerisinde geleceğiz. Bu kampanyaya sonuna kadar destek veriyoruz” şeklinde konuştu.

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OLUMSUZ ETKİLERİNİ GÖSTERDİ
Başkan Yiğiner yaptığı açıklamada, "Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm Dünyayı etkisi altına alarak  insan yaşamı için küresel bir tehdit haline gelen koronavirüs salgını (Covid-19), ülkemizde de olumsuz etkilerini gösterdi. Salgından dolayı sektörel bazda alınan tedbirler neticesinde ekonomimizin kılcal damarları olan esnaf ve sanatkârlarımızın yanı sıra birçok vatandaşımız da ekonomik olarak olumsuz etkilendi.”

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BİRLİK İÇİNDE ATLATACAĞIZ
“Koronavirüs salgınının ortaya çıkardığı maddi ve manevi tüm olumsuzluklara karşı hepimize büyük bir sorumluluk düşüyor. İşte tam da bu nokta da 'Sorun küresel, mücadele ulusal' şiarını benimseyerek, koronavirüs nedeniyle mağdur olan ihtiyaç sahibi dar gelirli vatandaşlarımıza ek destek sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanımız  Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem'  Milli Dayanışma Kampanyasına şahsım adına 10 bin Türk Lirası, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’miz adına da 50 bin Türk Lirası olmak üzere toplamda 60 bin Türk Lirası bağışlıyoruz. Bu zor günleri, alınan tedbirleri sıkı sıkıya  uygulayarak, Cenab-ı Allah'ın izni ile hep birlikte, kardeşlik ve dayanışma ruhu içerisinde atlatacağımıza olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı. 

SİNCAN’DAN DESTEK
Kampanyaya destek veren Sincan Şoförler Odası Başkanı İsa Yalçın ise, “Birlik beraberlik ve dayanışmaya en çok ihtiyacımız olan bu dönemde, Cumhurbaşkanımızın başlattığı biz bize yeteriz. Türkiyem kampanyası kapsamında başkanlığını yaptığım şoförler odası olarak 10 bin lira bağışta bulunduk. Komşusu açken tok yatan bizden değildir geleneğinden gelen bizler elbirliği ve Allah'ın izniyle bu durumdan kurtulacağız. Başta esnaflarım olmak üzere tüm herkesi imkanları dahilinde bu kampanyaya desteğe davet ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

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Emrah Özcan/İLKSAYFA

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