Ankara’nın 2020 almanağı

Tüm dünyada ve Türkiye’de etkili olan koronavirüs, 2020’ye resmen damga vurdu. Geride bıraktığımız yılda çok sayıda önemli gelişme yaşanırken Ankara’da da damga vuran olaylar meydana geldi. Ankara’da 2020’de yaşanan önemli gelişmeleri derledik.

Koronavirüsle mücadele ile geçen zor bir yılı geride bırakarak 2021’e adım attık. Geride bıraktığımız 2020’de Türkiye’de çok sayıda önemli gelişme yaşanırken Ankara’da da damga vuran olaylar meydana geldi. Başkent Ankara’da 2020 yılında yaşanan önemli gelişmeleri derledik.

OCAK 2020

-Sağlık Bakanlığınca, 23 Ocak'ta, Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alındı.

-Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında ilk toplantısını 31 Ocak'ta yaptı.

-Wikipedia'ya erişimin engellenmesine ilişkin karar, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince 15 Ocak'ta kaldırıldı.

ŞUBAT 2020

-Koronavirüsün ilk görüldüğü Çin'in Vuhan kentinden 1 Şubat'ta tahliye edilen 42 kişi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak ek binasında gözlem altına alındı.

-Çubuk’ta Harun Yıldız (51), 6 Şubat günü, dershane çıkışında aracıyla aldığı kızı Şeyma Yıldız'ı (17), Çubuk Kargın Mahallesi'nde tabancayla vurarak öldürdü.

-Ankapark, işletmecisi GBM Ticaret-Çelik Ortak Girişim Grubu’nun borçları nedeniyle Bursa merkezli ECS Stil Tekstil firmasına devredildi.

-Elazığ’daki 6.8’lik depremin ardından ABB Meclisi’nin Şubat ayı toplantısında afet ve acil durumlar gündeme alındı. Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı kuruldu.

MART 2020

-Ankara’da basın toplantısı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının 11 Mart'ta tespit edildiği, ilk ölümün ise 18 Mart'ta yaşandığını açıklandı.

-Umre’den dönen yolcular, sağlık taramasından geçirilerek önlem amaçlı Ankara’daki bazı yurtlarda 15 Mart’ta karantinaya alındı

-Salgın nedeniyle ilk, orta ve liselerin 16 Mart'tan itibaren 1 hafta tatil edilmesi 23 Mart'tan itibaren 1 hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam etmeleri kararı alındı.

-Üniversitelerdeki eğitim-öğretime 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle ara verildi.

-Spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması, kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışının izne tabi olması kararlaştırıldı.

-Camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildi, 17 Mart'tan itibaren tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan-düğün salonu, kafe, kıraathane, çay bahçesi, dernek lokalleri, SPA ve spor merkezlerindeki faaliyetler geçici süreliğine durduruldu.

-Ekonomik istikrar paketi 18 Mart'ta açıklandı, 21 Mart'ta berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerine ara verildi, 22 Mart'ta 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

NİSAN 2020

-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

-ABB Başkanı Mansur Yavaş, salgından etkilenen vatandaşlar için 4 Nisan’da bir yardım kampanyası başlatarak, yardımseverlerin oturdukları mahalledeki ihtiyacı olan kişilerin bakkala, manava veya kasaba olan veresiye borçlarını ödemeleri çağrısında bulundu.

-Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Aykut Özkul'un Kovid-19 karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan "SARS-COV-2 virüsünün izolasyonu"nu başardığı 5 Nisan'da açıklandı.

-Dünyada geleneksel yaşam ve üretim biçimlerini koruyan şehirlerin yer aldığı sakin şehir (Cittaslow) ağına Nisan ayında Güdül de katıldı.

-Kahramankazan Belediyesi, Türkiye'de ilk kez bir belediye tarafından hayata geçirilen uygulama ile internet servis sağlayıcılığı ve altyapısı hizmeti verecek "Kazan Bel Net" adında bir şirket kurdu.

-Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde kutlandı.

MAYIS 2020

-Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk adımları 11 Mayıs'ta atıldı. Berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler belirlenen kurallar çerçevesinde yeniden faaliyete geçti.

-19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması altında kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine saatler 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okudu.

-Toplu ibadetin kısıtlanmasından yaklaşık 2,5 ay sonra 29 Mayıs'ta belirlenen camilerde sosyal mesafe gözetilerek ilk cuma namazı kılındı.

-Ankara'nın asbestli içme suyu borularının değişimi için adım atıldı. ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent'in 13 ilçesinde bulunan 220 kilometrelik asbestli boruların değişimi için ihaleye çıkma kararı aldı.

-Mayıs ayında 4 gün süren Ramazan Bayramı arife günü ve bayram boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle buruk geçti.

HAZİRAN 2020

-Kovid-19 salgını sürecindeki "Yeni normal" kapsamında idari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran'da normal mesaiye başladı.

-Aynı tarihten itibaren şehirlerarası seyahat sınırlaması tamamıyla kaldırıldı, kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı açıldı, plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde faaliyete geçti.

-Türkiye'de bir ilk olan İHA Test Eğitim ve Geliştirme Merkezi Kalecik’te hizmete açıldı.

-Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, Keçiören’deki evinde, bornoz kuşağıyla kendini tavana asarak intihar etti. Şüpheli bulunan genç kızın ölümü Türkiye’yi ayağa kaldırdı.

TEMMUZ 2020

-Gölbaşı Belediyesi, Atatürk'ün ölmeden önce 1937 yılında tasarladığı Türkiye'yi temelden kalkındırmayı amaçlamış 'İdeal Cumhuriyet Köyü' projesini ilçede hayata geçirmek için adım attı. Gölbaşı Belediyesi hayata geçirmeyi düşündüğü ‘Hobi Köy’ projesini 1 Temmuz’da kamuoyuna açıkladı.

-Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yıllardır yapımı yılan hikayesine dönen Cumhuriyet Kulesi’nin yapımına tekrar başladığını duyurdu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, ihtiyaç sahibi ailelere kıyma ve kavurma ulaştırmak için Kurban Bayramı öncesi ‘Afiyet Ver’ kampanyası başlattı.

AĞUSTOS 2020

-2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı'nın Türkiye genelinde uzaktan eğitim yoluyla başlatılması dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ankara'da Karaçay İlkokulu'nda 31 Ağustos'ta düzenlenen törenle ilk ders zilini çaldı.

EYLÜL 2020

-Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 1 Eylül’de ilk kez baş başa görüştü.

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DAEŞ'in sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in, önemli planlarla 1 Eylül’de yakalanarak tutuklandığını açıkladı.

- EGO Genel Müdürlüğü, Başkent’te hizmet veren özel toplu taşıma araçlarından Mavi Özel Halk Otobüslerinde de (ÖHO) ‘Ankarakart’ uygulamasını hayata geçirdi.

-Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 23 Eylül'de, yakınlarının ameliyat sırasında hayatını kaybetmesine öfkelenen bir grup, sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştı.

-Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından hakkında soruşturma başlatılan Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun, 18 Eylül’de Bağlum’da ölü bulundu.

-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında 26 Eylül’de gözaltına alınan, aralarında Ayla Akat Ata, Emine Ayna ve HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in de yer aldığı 17 kişi 2 Ekim'de tutuklandı.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı eski Başkanı Prof Dr. Hasan Onat, bir süredir tedavi gördüğü hastanede Kovid-19’dan vefat etti.

EKİM 2020

-Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip Kovid-19 ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların, 2 Ekim’den itibaren HES kodu bulundurmalarının zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

-Kalecik’te İncirlik mevkiinde iki yük treni kafa kafaya çarpıştı. 10 Ekim’de yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

-Ankara Büyükşehir Belediyesi, işletilemeyen Ankapark'ın tahliyesi için işletmeci firmaya 9 Ekim’de son ihtarnameyi gönderdi.

-Kovid-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda 12 Ekim'de yeniden yüz yüze eğitime geçildi.

-Kızılcahamam’da bulunan Abacı Peribacaları ile Soğuksu Milli Parkı Ağaç Fosilleri 6 Ekim'de 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi.

-Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen 2 Ekim'de, eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş 26 Ekim'de Ankara'da yaşamını yitirdi.

-Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yeniden restore ederek çevre düzenlemesini yaptığı Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı 30 Ekim’de açıldı.

KASIM 2020

-Mamak’taki Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi 3 Kasım’da yandı.

- ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, mevsimsel kuraklık ve pandemi sürecinde artan su tüketimini de dikkate alarak başkentlilerden suyu daha tasarruflu kullanmalarını istedi.

-Türkiye'de Faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Kovid-19 aşısı 20 Kasım'da gönüllü sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlandı.

-21 Kasım 2020 itibaren yüz yüze eğitime ara verilmesi konusunda 81 ile genelge gönderildi.

-FETÖ’nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, örgütün "sivil imamlar"ı ile Ankara'ya bomba yağdıran pilotların da yargılandığı davada 26 Kasım'da karar çıktı, 291 sanık en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılırken, 70 sanık bütün suçlamalardan beraat etti.

-Keçiören’de İlkokul 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) boğazına şırınga şeklindeki çikolata kapağının kaçması sonucu ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada Mert asli kusurlu bulundu. Aile karara tepki gösterdi.

ARALIK 2020

-Keçiören’de bodrum katında ses telleri alınmış 68 köpek bulundu!

-Uzun yıllardır yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binası Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 3 Aralık'ta açıldı.

-EGO’nun 282 otobüs almak için 60 milyon Euro’luk dış kredi talebi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylandı.

-Son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle yurt genelinde 11 Aralık'ta cuma namazında yağmur duası yapıldı.

-Çubuk ve Akyurt’taki ÖTA’larda başlayan Ankarakart uygulaması 21 Aralık itibariyle Elmadağ ve Kahramankazan’daki araçlarda da başladı. Böylelikle bu araçlardaki nakit parayla yolculuk dönemin sona erdi.

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mamak’taki Kıbrıs Vadisi’ni ‘doğal koruma alanı’ olarak tescil etti.

-Ankara Büyükşehir Belediyesi, salgında uzaktan eğitime devam eden öğrenciler için 914 köye 23 Aralık itibariyle ücretsiz internet hizmeti sağladı.

-Gölbaşı’nda 2018’de yapımına başlanan Ankara-Konya kara yolu Gölbaşı alt geçit projesinin açılışı 26 Aralık’ta yapıldı.

-Restorasyonu tamamlanan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle 28 Aralık’ta açıldı.

-Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs aşısının ilk partisini taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na 30 Aralık’ta iniş yaptı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-