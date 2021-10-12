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Ankara’nın Başkent oluşu görkemli bir törenle kutlanacak

Mamak Belediyesi, Ankara’nın Başkent oluşunun 98. Yıldönümü görkemli bir şölenle kutlayacak.
Ankara’nın Başkent oluşu görkemli bir törenle kutlanacak

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde Mamak Belediyesi Orkestrası’nın seslendireceği ‘Ankara Türküleri Konseri’ ile başlayacak olan şölenin ardından düzenlenecek fener alayı ile Mamak sokakları ışıl ışıl olacak. Millî egemenliğimizin sembolü olan Başkent’te, 13 Eylül saat 19.00’ da başlayacak olan muhteşem konser, halk oyunları ekibinin gösterileriyle Mamaklılara unutulmaz bir gece yaşatacak.

Ankara Türküleri Konserinde buluşalım

Binlerce yıllık devlet mirasımızın temsilcisi olan Ankara’nın, başkent oluşunun 98.yıl dönümünde tüm Mamaklıları konserde buluşmaya davet Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Millî ve tarihî tüm emanetleri özenle muhafaza ederek ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ankara’nın Başkent oluşunu yürekten kutluyor, Bu onurlu ve anlamlı günde tüm hemşerilerimizi Ankara Türküleri Konseri’ne ve fener alayımıza davet ediyorum” dedi.

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