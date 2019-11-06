Ankara'nın çevre ilçelerine abonman uygulaması yok

Başkent’teki öğrencilerin ekonomisine destek olmak için toplu taşımada başlatılan 60 TL’ye 200 biniş hakkı veren ‘Aylık Abonman’ uygulamasının fiyat tarifesinin farklı olduğu çevre ilçelerde geçerli olmaması öğrencileri üzdü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilerin ekonomisine destek olmak için EGO’ya ait otobüs, metro ve teleferikte kullanılmak üzere geçtiğimiz 20 Ekim’den itibaren “Aylık Abonman İndirimli Kart” uygulaması hayata geçirilmişti. 27 yaş ve altı Başkent’teki tüm öğrencilerin sadece EGO’ya ait toplu taşıma araçlarını kullanması halinde bu uygulamadan faydalanabilecekleri açıklanmıştı.

BİLET TARİFESİ FARKLI OLAN EGO’LARDA UYGULAMA YOK

Öğrencilere özel 60 TL karşılığında 200 biniş hakkı verilen söz konusu uygulamanın şehir merkezine uzak mesafede bulundukları için farklı fiyat tarifesi uygulanan Çubuk, Akyurt, Kalecik, Elmadağ ve Bala gibi pek çok çevre ilçede geçerli olmadığı ortaya çıktı. Çevre ilçelerde oturan veya o ilçelerdeki okullarda okuyan öğrenciler, “Aylık Abonman İndirimli Kart” uygulamasından faydalanamadığından dolayı için büyük şaşkınlık yaşadı. Aylık geçerli olan abonman kartı alan öğrenciler, faydalanamadıkları uygulamaya karşı tepki gösterdi. Gazetemize konuşan öğrenciler, bu konuda bir an önce çözüm beklediklerini söyledi.

BAŞKAN YAVAŞ’A MAĞDUR ÖĞRENCİLERDEN ÇAĞRI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çağrıda bulunan mağdur öğrenciler, “Sayın Başkanım bu durum bizim için çifte standart gibi bir şey oldu. İlk duyduğumuzda çok sevinmiştik; ama hevesimiz kursağımızda kaldı. Diğer öğrenci arkadaşlarımızla aynı kentte yaşamamıza rağmen uzaktaki çevre ilçelerde okumamızdan ya da oturmamızdan dolayı biz ulaşıma hem daha fazla para veriyoruz hem çift vesait yapıyoruz hem de bu uygulamadan yararlanamıyoruz. Aslında en çok bizim gibi öğrencilerin faydalanması lazım. Öğrenci ekonomisine destek olmak için bu uygulama başlatıldıysa bizim de bu uygulamanın içinde olmamız şart. Sizden ricamız bu mağduriyetin yaşanmaması için bir düzenleme yapar mısınız?” dedi. Öğrenciler bu uygulamanın Özel Halk Otobüslerinde (ÖTA) de geçerli olmasını istiyor.

AYLIK ABONMAN İNDİRİMLİ KART UYGULAMASI NEDİR?

Ankara’da 20 Ekim’den itibaren uygulanmaya başlanan aylık abonman 27 yaş ve altı olan öğrencinin Ankarakartı’na bakiye yüklemede olduğu gibi aynı anda aylık 60 TL karşılığında 200 binişlik (biniş birim adedi 0,30 kuruş) abonman kontör hakkı yükleniyor. Mevcut İndirimli Öğrenci Ankarakart’ı olanlar bu kartı aynı zamanda aylık abonman öğrenci kartı olarak da kullanılabiliyor. Sistem önceliği 200 binişlik aylık abonman öğrenci kartına veriyor. 200 binişlik kullanım hakkının bitmesi halinde mevcut indirimli öğrenci kartın içindeki bakiyeden düşüyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-