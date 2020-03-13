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Ankara’nın da katkı zamanı geldi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, 2023’teki turizm hedeflerini yakalamak için Ankara’nın önemli bir role sahip olduğunu belirterek, “2023’te 75 milyon turist hedefimiz var. Ankara’nın da katkı zamanı geldi” dedi. 
Ankara’nın da katkı zamanı geldi

HER ŞEY ANKARA İÇİN 
Ankara’daki tüm kurumların ortaklaşa tarihi bu şehrin tanıtımı için çalıştığını aktaran Yavuz, “ Bakanlığımızın, Valiliğimizin, Belediyelerimizin, Ticaret Odamızın, STK’larımızın hatta bireysel olarak da pek çok Ankaralının şehrimizin tanıtımına ilişkin ciddi çalışmaları var. Bu çalışmaları temel alarak yol haritamızı çizmeye ve harekete geçmeye başladık” diye konuştu.  

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Kültür Sanat Muhabirleri Derneğince  düzenlenen 'Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları'nın ilki Ankara'da düzenlendi. Ulucanlar Cezaevi Müzesi Koğuş Salonu'nda düzenlenen programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Karabudak, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir’in yanı sıra çok sayıda farklı illerden gelen gazeteci ve davetli katıldı.

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2023’TE HEDEF 75 MİLYON TURİST 
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye’de geçtiğimiz yıl 34,5 milyar dolar turizm gelirinin elde edildiğini ve toplam ziyaretçi sayısının da 51,7 milyon olarak gerçekleştiğini bildirdi. Yavuz, Cumhuriyetin 100'üncü yılında yani 2023’te 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm geliri hedeflediklerini açıkladı. 

“ANKARA İÇİN CİDDİ TANITIM ÇALIŞMALARIMIZ VAR” 
Bu hedeflere ulaşmak için Ankara’nın önemli bir role sahip olduğunu belirten Yavuz, “Bu hedeflere Ankara’nın da katkı yapmasının zamanı geldi. Bu yüzden Ankara’ya gönül veren kim varsa hangi ortamlarda bir araya gelirsek gelelim bu aralar en önemli konularımızdan bir tanesi Ankara ve Ankara’nın tanıtımı. Bakanlığımızın, Valiliğimizin, Belediyelerimizin, Ticaret Odamızın, STK’larımızın hatta bireysel olarak da pek çok Ankaralının şehrimizin tanıtımına ilişkin ciddi çalışmaları var. Bu çalışmaları temel alarak yol haritamızı çizmeye ve harekete geçmeye başladık. Ankara’nın, Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru giderken fırsata çevirmemiz gereken çok önemli imkanları var” dedi.  

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“ANKARA’NIN TANITIMI İÇİN HAREKETE GEÇMEK GEREKİYOR” 
Yavuz, yerel turizmin güçlendirilmesi için özellikle kültür turizmini çok önemsediklerini kaydederek, "Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları'nın ilkini Ankara'dan başlattığı için Kültür Sanat Muhabirleri Derneği'ne de bir Ankaralı olarak özellikle teşekkür ederim. En son bu çerçevede Altındağ Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde geniş katılımlı bir kültür ve turizm toplantısı da yapmıştık. O toplantıda ben de Ankara'nın tanıtımı konusunda artık harekete geçmemiz gerektiğini söylemiştim ve bir Ankaralı olarak, başkentimizde bulunan değerli kültürel varlıkları, destinasyon olabilecek alanları değerlendirmemiz, bunun için de bünyesinde farklı meslek gruplarının olduğu gönüllü bir inisiyatif grubu kurulmasını ve grubun belirlediği yerlerin gezilerek, gerekli çalışmalarının yapılması için bir çağrı da bulunmuştum" dedi. 

TANITIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Çağrısına Ankara'daki pek çok STK'dan destek geldiğini kaydeden Yavuz, bu kapsamda Ankara'nın tarihi ve kültürel merkezi olabilecek pek çok alanı ziyaret ettiklerini ve not alarak, gerekli çalışmalar için hazırlık yaptıklarını belirtti.

ANKARA 6 KEZ BAŞKENTLİK YAPTI 
Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir ise Ankara'nın tarihsel süreçte altı kez farklı uygarlıklara başkentlik eden kadim bir kent olduğuna dikkat çekti. Gökdemir, Ankara'nın başkent olması nedeniyle de kültür ve tarih turizmi açısından hak ettiği ilgiyi göremediğini belirterek şunları söyledi: "Ankara'nın başkent olmasının avantajları kadar dezavantajları da vardır. Bunların en başında Ankara'nın tarihi ve kültürel değerlerinin siyasetin, bürokrasinin, siyasi parti genel merkezlerinin gölgesinde kalmasıdır. Bütün haber bültenlerinde 'Ankara'dan yapılan açıklamaya göre' şeklinde ifadeler yer aldığına hepimiz şahit oluyoruz. Ancak hiçbir haber kanalında Ankara'nın tarihi ve kültürel değerleri ile ilgili en ufak bir ayrıntıya rastlayamazsınız."

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ŞİMDİ TAM ZAMANI
“6 medeniyete başkentlik yapmış 11 bin yıl boyunca kesintisiz yerleşik hayatın bulunduğu Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri gibi büyük bir manevi değeri bulunan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Ankara’nın tarihi ve kültürel değerlerin ülkemizde yaşayan 7’den 70’e tüm vatandaşlarımız tarafından tanınması bilinmesi ve gezilip görülmesinin tam zamanıdır. Bu konuda da kamuoyunu bilgilendirmeyi üstlenen biz gazetecilere büyük görevler düşmektedir”

POTANSİYEL DEĞERLENDİRİLMELİ
Yavuz'dan sonra kürsüye gelerek bir konuşma yapan AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da Ankara'nın kadim bir tarihe sahip olduğuna dikkat çekerek, bu potansiyelini değerlendirilmesi için 'Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları'nın ilkinin Ankara'da düzenlenmesinin önemli bir adım olduğunu belirtti. Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürü Kamil Özer, etkinlikte Ankara'nın tarih ve kültür turizmi açısından sahip olduğu potansiyeli içeren sunum gerçekleştirdi. 

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OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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