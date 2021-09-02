Ankara’nın en büyük kampüsüne sahip Ankara Şehir Koleji yapılan lansman ile açıldı.

ANKARA ŞEHİR KOLEJİ AÇILDI

Geniş katılım ile gerçekleştirilen açılış lansmanında konuşan Ankara Şehir Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Günaydın, Ankara’nın en büyük kampüsüne sahip olduklarının altını çizerek, “Ankara Şehir Kolejimiz 76 Derslik, bin 803 öğrenci kontenjanı ile eğitim öğretime hazır, Telafisi mümkün olmayacak aksamalar olmaması için Türk Milli Eğitiminin emrindeyiz” ifadelerini kullandı.

YAŞANABİLİR BİR KAMPÜS HAYATI SUNMAK İÇİN HAZIR

Açılan yeni okulda yapılan programlar ve projeler hakkında bilgiler sunan Ankara Şehir Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çetinkaya, yeni okulun kadrosunun hazır olduğunu belirterek, “Yaşanabilir bir kampüs hayatı sunmak istiyor, bunun için gerekli olan bütün alt yapı çalışmalarımız ve kadromuz hazır. Şehirde sosyal, sportif ve akademik alanda başarıların adresi olacağız” diye konuştu.