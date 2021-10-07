  • BIST 1.396,920
  • Altın 500,47
  • Dolar 8,8700
  • Euro 10,2500
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 12 °C
»

Ankara'nın En Büyük Tiyatrosu Perdelerini Açıyor

Pursaklar Belediyesi, 679 sandalye sayısı ile Ankara’nın En büyüğü olma özelliğini taşıyan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi perdelerini açıyor.
Ankara'nın En Büyük Tiyatrosu Perdelerini Açıyor

Tarihe ışık tutarak, kültürel ve sanatsal gösterilerin hayat bulacağı Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, 679 sandalyesi ile Ankara’nın en büyük sahnesi olan ve 200 metre kare sahne alanı ile ülke standartlarında en büyükleri arasında yerini alarak kapılarını Devlet Tiyatrolarına açmaya hazırlanıyor.

Bu çerçevede T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, akustiğinden ses ve ışık düzenine, sahne tekniğinden fuayesi ve idari yapısına kadar baştan aşağı yepyeni bir görünüme kavuşturularak modern bir tiyatro mekânı haline dönüştürüldü.

Bütün hazırlıkların tamamlanmasının ardından ‘‘Bizim Yunus’’ adlı tiyatro oyunu ile perdelerini aralayacak olan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, Ekim ayından itibaren başkentlileri hizmet vermeye başlayacak.

‘‘Kültür ve sanat ile iç içe bir Pursaklar'a kavuşmamıza sayılı günler kaldı’’

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İlçe sakinlerimizi teatral gösterilerle buluşturarak kültür ve sanat ile iç içe bir Pursaklar'a kavuşmamıza sayılı günler kaldı. Önümüzdeki günlerde ilk perdemizi açmış olacağız. Pursaklar Belediyesi olarak bizlerde büyük bir heyecan içerisindeyiz. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan tiyatro gösterilerinin hemşehrilerimize iyi bir moral olacağını düşünüyorum. Belediye olarak sanata ve sanatçılarımıza hak ettiği değeri veren bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçmek'e Vatandaşlardan Yoğun İlgi08 Ekim 2021 Cuma 00:06
  • Mamak Belediyesi'nden 368 Bebeğe Hoş Geldin Hediyesi08 Ekim 2021 Cuma 00:05
  • Ankara'nın En Büyük Tiyatrosu Perdelerini Açıyor08 Ekim 2021 Cuma 00:04
  • Yaşlılara özel bakım hizmeti08 Ekim 2021 Cuma 00:03
  • Üniversiteli gençlerle buluştu08 Ekim 2021 Cuma 00:02
  • Ankara’ya Hacı Bayram-ı Veli Müzesi08 Ekim 2021 Cuma 00:01
  • Şehir mezarlığı bakıma alındı07 Ekim 2021 Perşembe 00:35
  • Sincan Belediyesi'nden Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Etkinlik07 Ekim 2021 Perşembe 00:34
  • HemFest Çorum'da başlıyor07 Ekim 2021 Perşembe 00:33
  • Kadınlara Ekonomik Kazanç07 Ekim 2021 Perşembe 00:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti