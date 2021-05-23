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Ankara'nın en fazla ziyaret edilen özel müzesi ziyaretçilerini bekliyor

Ankara'nın en fazla ziyaret edilen özel müzesi olma unvanını elinde bulunduran Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Müzesi, ziyaretçilerini bekliyor. Müze, alınan pandemi önlemleriyle, yeni ziyaretçilerini ağırlamaya hazır.
Ankara'nın en fazla ziyaret edilen özel müzesi ziyaretçilerini bekliyor

Ankara'daki tüm özel müzeler içinde en çok ziyaret edilen, Türkiye genelinde ise ilk 10'da yer alan Ulucanlar Cezaevi Müzesi, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Müzeler Haftası’nda her zaman olduğu gibi ziyaretçi yoğunluğu beklediklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Ulucanlar Cezaevi, müze olarak kapılarını açan kapalı kısmı, kültür ve sanat merkezi olarak hizmet veren yarı açık kısmı ile Ankara için çok önemli bir değer...” dedi. Müzenin her yıl ziyaretçi rekoru kırdığını da sözlerine ekleyen Başkan Balcı “Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ziyaretçi kabul edemesek de, hafta içinde müzemize gösterilen ilgi büyük... Ziyaretçilerimizi pandemi tedbirlerine uygun olarak kabul ediyor, müze içinde sık sık dezenfekte çalışması gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı. 

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MÜZEYE DAVET

Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nin Türkiye'nin yakın tarihine tanıklık eden önemli bir müze olduğunu vurgulayan Başkan Balcı şunları kaydetti:  “Ülkemiz için önemli bir arşiv ve değerli bir belge niteliğinde olan Ulucanlar Cezaevi Müzesi, ülkemizin yakın geçmişine dair önemli izler taşıyor. Daha önce pek çok kurum ve kuruluştan, değişik kategorilerde ödüllere layık görüldü. Ayrıca halen Ankara'nın en çok ziyaret edilen özel müzeleri arasında başı çekiyor. Türkiye'nin yakın tarihine ve siyasal geçmişine tanıklık etmek isteyen herkesi Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni ziyaret etmeye davet ediyorum.”

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TÜRKİYE'NİN YAKIN TARİHİ ULUCANLAR'DA

Türk siyasi tarihinin en önemli duraklarından biri olan Ulucanlar Cezaevi Müzesi; koğuşları, tecrit odaları, zindanları ve bu bölümlerde yapılan seslendirmeleriyle ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken bölüm ise, Ulucanlar Cezaevi'nde yatmış tanınmış kişilere ait kişisel eşyaların sergilendiği 6'ncı koğuş oluyor. 1925 yılından 2006 yılına kadar faaliyet gösteren Ulucanlar Cezaevi'nin 6'ncı koğuşu, burada yatan ünlü gazeteci, edebiyatçı ve siyasetçilerin kişisel eşyalarına ev sahipliği yapıyor.

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