Ankara'nın En İyi Alışveriş Merkezleri - Ankara'daki AVM'ler nerede?

Ankara'da en çok tercih edilen AVM'ler hangileri? Ankara'daki AVM'ler nerede? Ankara'daki AVM'lerin adres ve telefon bilgileri neler? İşte Ankara'da en çok tercih edilen AVM'ler... Ankara En İyi Alışveriş Merkezleri...

Ankara'da en çok tercih edilen AVM'ler hangileri? Ankara'daki en iyi AVM'ler. Ankara'daki Alışveriş Merkezleri, Ankara'daki AVM'lerin adres ve telefon bilgileri neler? İşte Ankara'da en çok tercih edilen AVM'ler... Ankara En İyi Alışveriş Merkezleri...

Ankara'da çok sayıda AVM bulunmaktadır fakat bunların arasında Ankaralılar tarafından en çok tercih edilen Alışveriş Merkezleri ve onlar hakkındaki bilgileri sizler için derledik... İşte Ankara'da en çok tercih edilen AVM'ler...

Ankara'nın En Çok Tercih Edilen Alışveriş Merkezleri

1. ANKAmall

12 Mayıs 2006 tarihinde açılan ANKAmall Ankara'nın eski AVM'lerinden birisidir. Çok sayıda marka seçeneği ve merkezi konumu ile Ankaralıların en çok tercih ettiği alışveriş merkezlerinin başında gelmektedir.

Adres: Gazi Mahallesi, Mevlana Blv. No:2, Yenimahalle/Ankara

Telefon: (0312) 541 12 12

2. KENTPARK AVM

204 markaya ev sahipliği yapan Kentpark alışveriş merkezi, 12 Şubat 2010 tarihinde Eskişehir Yolu üzerine kurulmuştur.

Adres: Eskişehir Yolu 7.km No:164 Çankaya / ANKARA

Telefon: 444 74 77

3. CEPA AVM

23 Ağustos 2007 tarihinde açılan CEPA AVM, Kentpark AVM’nin hemen yanında bulunmaktadır. ODTÜ yerleşkesinin hemen karşısında olan CEPA AVM’de 136 mağaza bulunmaktadır. Ankara’daki AVM’ler arasında kategoriye göre mağaza yerleşimi olarak en ergonomik AVM olarak dikkat çeken CEPA AVM, Ankaralıların tercih sıralarında en üst sıralardadır.

Adres: Eskişehir Yolu Mustafa Kemal Mah. 2123 Sokak No: 2 Çankaya/Ankara

Telefon: +90 (312) 219 6401

4. GORDİON AVM

124 mağazayı bünyesinde bulunduran Gordion alışveriş merkezi, Ankara’nın ilk yeşil avm’si olma özelliğine sahiptir. Çayyolu’nda konumlanan Gordion AVM, çok sayıda etkinliğe ev sahip yapmaktadır.

Adres: Koru Mahallesi, Ankaralılar Cd. 2/A, Çankaya/Ankara

Telefon: (0312) 233 70 00

5. Arcadium AVM

2003 yılında açılan Arcadium AVM, çok sayıda mağazası ile Çayyolu’ndaki misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

Adres: Koru Mah., 2432. Cad. No:192, Çankaya/Ankara

Telefon: (0312) 241 15 00

6. Armada AVM

Armada, 28 Eylül 2002 tarihinde açılan, Ankara - Eskişehir yolu üzerinde bulunan alışveriş merkezidir. Sayıları 250’yi bulan mağazaya ev sahipliği yapmaktadır.

Adres: Beştepe Mahallesi, Eskişehir Yolu (Dumlupınar Blv.) No:6, Yenimahalle/Ankara

Telefon: (0312) 219 13 19

7. Next Level AVM

Ekim 2013 tarihinde kapılarını açan Next Level Alışveriş Merkezi’nde, 120 şeçkin mağaza bulunmaktadır. Konum olarak Armada’nın hemen karşısındadır.

Adres: Kızılırmak Mah, Eskişehir Yolu No:3, Çankaya/Ankara

Telefon: 444 4 719

8. TAURUS AVM

29 Ekim 2019 tarihinde açılan Taurus alışveriş merkezi’nde, 148 adet mağaza bulunmaktadır.

Adres: İşçi Blokları Mahallesi, Mevlana Blv., Konya Yolu 190/B, Çankaya/Ankara

Telefon: (0312) 221 62 62

9. NATA VEGA OUTLET

108 tane mağazası ile Ankara Mamak’ın en çok ziyaretçi akınına uğrayan alışveriş merkezidir. Aqua Vega Akvaryum’a da ev sahipliği yapan Nata Vega AVM, Anatolium AVM ile yan yanadır.

Adres: Akşemsettin Mahallesi, Doğukent Bulvarı 1/a, Mamak/Ankara

Telefon: (0312) 554 27 00

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