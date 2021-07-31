Ankara'nın Gururu Olacak

Başkentli genç girişimciler pandemiyi fırsata çevirerek, girişimcilerin aynı çatı altında mal ve hizmet satışı yapmalarını sağlayacak ortak bir sanal pazar kurdular.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD), salgın döneminde mal ve hizmet satışında yaşanan kayıpları en aza indirmek için, ortak pazarın startını verdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan dernek Başkanı M.Nezih Allıoğlu, üzerinde hassasiyetle çalıştıkları, üyelerin katılım ve katkılarıyla Türkiye’de örnek olacağına inandıkları ortak pazar yeri www.bivarbiyok.com e-ticaret sitesinde alışverişin başladığını söyledi.

SANAL PAZAR

GGYD üyeleri başta olmak üzere gerekli şartları taşıyan tüm kişi ve kuruluşların mal ve hizmetlerinin satışa sunulduğu bu alışveriş sitesinde, firmaların ve ürünlerin geniş kitlelere güvenle ulaşması için her ayrıntının düşünüldüğüne dikkat çeken Başkan Allıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

BU YÖNÜYLE TÜRKİYE’DE İLK

“Tamamen pazar yeri mantığı ile hazırlanan bivarbiyok.com, bu alanda Türkiye’de bir ilk. Akla gelebilecek her türlü ürün ve hizmet satışını bir arada barındıran pazar yerimizde sanal mağaza açan girişimcilerimiz hemen sonra, ürün ve hizmetlerini ekleyebiliyor, kısa sürede geniş kitlelere ulaşabiliyor.”

HEM ÜRÜN HEM HİZMET SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİYOR

“Mağaza açmanın tamamen ücretsiz, satış üzerinden komisyonun ise çok düşük olduğu www.bivarbiyok.com’ da mağaza açanlar tek hesap üzerinden hem ürün veya hizmet satışı gerçekleştirebiliyor hem de onlarca ürün arasından ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Pazar yerimiz, ‘teklif iste’ özelliği ile ‘toptan’ ürünler ve hizmetlerin satışında daha kazançlı bir alışverişin de kapısını aralıyor. Bugün Başkentli girişimcilerimiz ülkemizin hatta dünyanın birçok yerinden sipariş alabiliyor.”

ANKARA’NIN GURURU OLACAK

GGYD Başkanı M.Nezih Allıoğlu, salgın döneminde e-ticaretin öneminin daha iyi anlaşıldığını, dernek olarak böylesine ciddi bir kriz dönemini üyelerin lehine fırsata çevirmenin heyecanını yaşadıklarını da söyledi. Allıoğlu, “Derneğimizin kuruluşuna öncülük ettiği ve bir Ankara markası haline geleceğine inandığımız, alışveriş sitesinin hizmete açılır açılmaz girişimcilerden büyük ilgi gördüğüne tanık olmak memnuniyet verici. Birbirinden farklı onlarca sektörün, binlerce mal ve hizmetin tek çatı altında toplanacağız pazar yerimiz, sanıyorum pandeminin ender kazançlarından biri olarak Türk e-ticaret sektöründe, Ankara’nın gururu haline gelecek” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA



