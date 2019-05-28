  • BIST 85.545
  • Altın 250,646
  • Dolar 6,0593
  • Euro 6,7811
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 14 °C
»

Ankara'nın huzur apartmanı

Altındağ'daki Yaşlılar Evi'nin sakinleri, 30 dairesi bulunan dört katlı apartmanda, komşularıyla huzur içinde ikinci baharlarını yaşıyor.
Ankara'nın huzur apartmanı

Altındağ Belediyesinin Doğantepe Yaşlılar Evi'nde yaşayanlar, 30 dairesi bulunan dört katlı apartmanda, komşularıyla huzur içinde ikinci baharlarını geçiriyor.

Ankara manzarası eşliğinde modern bir yaşam standardı sunulan 60 kişi kapasiteli apartmanın daireleri, iki oda, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşuyor.

Kimseden yardım almadan kendi ihtiyaçlarını gidererek, belediyenin sosyal faaliyetleriyle de yalnızlıklarını unutan yaşlıların bazıları tek başına bazıları da eşleriyle yaşamlarını sürdürüyor.

Hizmetlerden tamamen ücretsiz bir şekilde faydalanan apartman sakinleri, sağlık sorunlarıyla karşılaştıklarında, merkezin bahçe katındaki Aile Hekimliği sayesinde tedavilerini kolayca gerçekleştiriyor.

Doğantepe Yaşlılar Evi Sorumlusu Sinan Yurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 55 ile 65 yaş arasında, maddi durumu yetersiz ve bakıma muhtaç olmayan yaşlıların burada kalmak için başvuru yapabileceğini belirterek, dairelerde bir ev için gerekli bütün araç ve gereçlerin bulunduğunu aktardı.

Merkezde ücretsiz bir şekilde sıcak bir aile ortamı sağladıklarını ifade eden Yurt, "Kira, elektrik ve su ücreti de dahil olmak üzere herhangi bir ücret almıyoruz. Isınma masraflarına kadar bütün masrafları Altındağ Belediyemiz karşılıyor." diye konuştu.

Yaşlılar evindeki misafirlerinin zaman zaman tarihi, turistik gezi ve çeşitli etkinler yapılması yönünde talepleri olduğunu aktaran Yurt, Altındağ Belediyesinin ilgili birimlerinin organizasyonuyla onlara keyifli anlar yaşattıklarını söyledi.

Yaşlılara hizmet etmenin her şeyden önce insani bir görev olduğunu ifade eden Yurt, "Çalışma felsefemiz, 'Yaşlılarımız geleceğimiz değil, geçmişimizdir.' Herkesi memnun etmek kolay değil ama elimizden geldiği kadar herkesi mutlu etmeye çalışıyoruz. Onların iyi ve kötü gününde her türlü yanındayız." şeklinde konuştu.

"Önceki yaşantımdan daha rahatım"

Apartman sakini 72 yaşındaki Raziye Karataş, kirada oturduğu evin yıkılması nedeniyle 3 yıldır merkezde yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Merkezin, bir apartman içerisinde, komşuluk ilişkilerinin devam etmesi dolayısıyla kendisine cazip geldiğini ifade eden Karataş, ihtiyaçlarını kimseden yardım almadan giderebildiğini vurguladı.

Yaşlılar evinde önceki yaşamından daha mutlu olduğunu dile getiren Karataş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan çok memnun kaldım. Huzurluyum, rahatım yerinde ve mutluyum. Önceki yaşantımdan daha rahatım. Komşularımla da çok iyiyiz. Burada kira parası, su, elektrik faturaları yok. Belediye bizlere bakıyor."

"Okuma, yazma öğrendim"

Karataş, apartman sakinleri olarak, ramazanın maneviyatını Altındağ İlçe Müftlüğünden gelen görevlilerin sayesinde dolu dolu yaşadıklarını kaydetti.

Merkezin tavsiyesiyle bir yıl önce gittiği okuma yazma kursunu başarıyla tamamladığını ifade eden Karataş, "Okuma, yazmayı öğrenmeye çok heves etmiştim ama bir türlü yapamamıştım. Bu apartmana geldikten sonra bana böyle bir şeyin olduğunu söylediler. Ben de okuma yazma kursuna yazıldım. Bir yıl boyunca büyük bir heyecanla gittiğim kursta başarılı oldum." dedi.

"Eski evimizi hiç özlemiyoruz"

Apartmanda eşi ile kalan Gül Arabacı, merkeze geldikten sonra hayatlarında çok güzel değişimlerin olduğunu belirtti.

Merkezi çok sevdiğini vurgulayan Arabacı, "Eski evimizi hiç özlemiyoruz. 9 yıldır buradayız. Burayı çok seviyorum. Eşimle bu apartmanda mutluyuz ve huzurluyuz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Berke Han28 Mayıs 2019 Salı 00:05
  • 'İhtiyar delikanlı' fakülteyi 3 yılda bitirdi27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:00
  • Bir buçuk metrekarede 'tatlı tatlı' para kazanıyor27 Mayıs 2019 Pazartesi 21:30
  • Şanlıurfa'da sahurun adı 'ciğer kebabı'27 Mayıs 2019 Pazartesi 21:00
  • Kaburga dolması lezzetiyle iftar sofralarını da süslüyor27 Mayıs 2019 Pazartesi 20:30
  • Bu okul için Torosların eteğine yerleşiyorlar27 Mayıs 2019 Pazartesi 20:15
  • Kitabını yazdığı kanseri ikinci kez yendi27 Mayıs 2019 Pazartesi 20:00
  • Malezya'nın geleneksel ramazan yemeği 'bubur lambuk'27 Mayıs 2019 Pazartesi 19:30
  • Asırlık tandırlar bu defa ramazan için yandı27 Mayıs 2019 Pazartesi 19:15
  • Bu köyde tek iftar sofrası kuruluyor27 Mayıs 2019 Pazartesi 19:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti