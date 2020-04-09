Ankara'nın ilçe vaka sayıları belli oldu!

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 45 ilde toplam 156 yerleşim yerinde karantina uygulaması yapıldığı duyuruldu. Peki, Ankara’daki ilçelerde son durum ne?

Koronavirüs Ankara’da Keçiören ve Yenimahalle ’de hem yoğunluk hem de kritik koronavirüs vakası çok fazla durumda. Peki en riskli ilçeler sadece Keçiören ve Yenimahalle mi?

Haritadaki renkler ne anlama geliyor?

-Mavi renkler testler

-Mor renkler ikinci test

-Yeşil renkler vaka

-Kırmızı renkler ölüm

Ankara’da 1000 yakın hasta var!

Ciddi koronavirüs vaka sayısı hangi ilçelerde fazla?

Başkentte 1000’e yakın COVID-19 hastası bulunuyor. Ankara’nın merkez sayılabilecek Kızılay, Cebeci, Mamak ile Çankaya’nın özellikle Öveçler ve Oran arasındaki bölgesinde hasta yoğunluğu bulunsa da, bunların ciddi vaka sayısı fazla değil. Buralarda koronavirüs testleri pozitif çıkmış ancak fazla şikâyeti olmayan ve evde gözlem altında tutulan kişiler bulunuyor.

Ankara’nın merkez ilçeleri ve yapılaşmanın fazla olduğu Keçiören ve Yenimahalle ’de ise kritik koronavirüs vaka sayısı fazla. Çankaya ’nın Çayyolu ve Yaşamkent tarafında ise yoğunluk yok denecek kadar az sayıda.

Ankara’nın merkez ilçelerinde durumu KRİTİK koronavirüs vaka sayıları;

“Etimesgut 4

Yenimahalle 9

Çankaya 6

Mamak 1

Keçiören 5

Sincan 1” olarak biliniyor. Altındağ, Pursaklar ve Gölbaşında ise durumu ciddi olan vaka sayısı görünmüyor.