Ankara'nın ilçesi Evren'in ismi değişecek

Meclis’teki 5 parti, darbeci Kenan Evren’in adının Evren ilçesi dahil olmak üzere ülke genelindeki tüm okul, cadde, sokak, mahalle, köy ve kışlalardan silinmesinde anlaştı.

Meclis'e getirilen "Darbeci Kenan Evren'in adı her yerden silinsin" teklifine tüm partilerden destek geldi. Meclis’ten çıkartılacak kanun ile 12 Eylül darbe döneminin baş aktörü Kenan Evren’in adı Başkent’in Evren ilçesi dâhil olmak üzere okul, cadde, sokak, mahalle, köy ve kışlalardan silinecek.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un TBMM'de gündeme getirdiği ve Meclis’teki 5 partinin destek verdiği konuya ilişkin 12 Eylül Mağduru Ülkücüler Komisyon Başkanı Remzi Çayır gazetemize konuştu.

DEMOKRATİK BİR TAVIRDIR

12 Eylül 1980 darbesi sonucunda 12 yıl 7 ay cezaevinde kalan Remzi Çayır, darbeci Kenan Evren’in isminin her yerden çıkarılması teklifine destek vererek özetle şunları söyledi: “Meclis’teki 5 partinin bu konuda anlaşmasını parlamentonun kendine yakışanı yaptığını, varoluş sebebine hizmet ettiğini düşünüyorum. Darbeci Kenan Evren’in isminin bütün yerlerden silinmesi kararı çok yerinde, doğru ve demokratik bir tavırdır. Çok önemsiyorum bu kararı.

12 Eylül mağdurlarından birisiyim. O dönem davada müdahil olmuş insanlarız. Sağcısı solcusu olmak üzere herkesin bu karara çok sevindiğini, bu kararın çok doğru bir sonuçlar doğuracağını ve bunun bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Bu ülkede bir daha 15 Temmuz’lar, 12 Eylül’ler yaşanmaması lazım. Demokratik düzen devam etmeli. Seçimle gelen seçimle gitmelidir. Hakemliği halk yapmalıdır. Demokratik düzen en güzel düzendir, Meclis’in bu kararı, Meclis’te bulunan partilerin bu kararı yerindedir”

EVREN’E İSİM ÖNERİSİ: ÇIKINAĞIL

Öte yandan, Evren’de bulunan ilçe sakinleri ile yerel yöneticiler konuya ilişkin artık Meclis'in iradesi olduğunu, ilçe adı olarak ise eski adları olan 'Çıkınağıl' olarak bilindiklerini, değişecekse 'Çıkınağıl' isminin olabileceğini belirtti.

KENAN EVREN’E ATFEN İSMİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Evren ve çevresi Fatih Sultan Süleyman döneminde, 1467 yılında Osmanlı egemenliğine girmiştir. İlçenin eski adı Çıkınağıl'dır. Bu isim "dağınık durumda olan ağılların ve evlerin daha iyi korunabilmesi için bir araya toplanması" anlamına gelen "çokumağıl" kelimesinden gelmektedir. Osmanlı arşivlerinde "çıkınağıl" ismine pek rastlanmamıştır. İlçe 1983 yılına dek Çıkınağıl ismini korumuş, bu yıl içinde ise zamanın Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in soyadına atfen adı Evren olarak değişmiştir. 1990 yılında çıkarılan bir yasa ile ilçe statüsüne kavuşmuştur.

OSMAN AKDOĞAN/ İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com