Ankara'nın kalbi Kızılay'da caddeler yenilendi

Ankara’nın kalbi Kızılay’da, kent estetiğinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalara hız verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi işbirliği ile Enerjisa tarafından aydınlatma direkleri tesisatı döşenmesi ve mevcut aydınlatma direklerinin yenilenmesi nedeniyle Sakarya Caddesi ve bağlı sokaklarda zarar gören kaldırım taşlarını yenilemeye başladı.

KIZILAY BÖLGESİ’NDE ÇALIŞMALAR TEMMUZ AYI SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Selanik ve Tuna Caddeleri’nde ihtiyaç duyulan noktalarda yapılan tamirat çalışmalarında deforme olan ve kullanılamayacak duruma gelen toplam bin metrekare kilitli taş zemin iyileştirmesi yapan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, bir ay boyunca çalışmalarına devam edecek.

7/24 çalışan ekipler, 2 vardiya halinde 8 ekiple birlikte yoğun bir mesai harcarken, Kızılay bölgesinde ayrıca Mithatpaşa ve Ziya Gökalp Caddelerindeki köprü altlarında kaldırım yenileme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

BÜYÜKŞEHİR VE ÇANKAYA BELEDİYESİ’NDEN ORTAK ÇALIŞMA

Belediyesi, Kızılay’ın araç trafiğine kapalı en işlek yaya bölgesi arasında yer alan Sakarya Caddesi ve bağlı sokaklarında ise Çankaya Belediyesi ile birlikte ortak bir çalışma yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğinde peyzaj ve kaldırım yenileme çalışması yapılırken bir yandan da ağaç dikimi ve şehir mobilyalarının yenilenmesinin ardından Sakarya Caddesi’nin çehresi değişecek.