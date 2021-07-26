Ankara'nın Kapadokyası yoğun ilgi görüyor

Kızılcahamam’da yer alan, tarihi Roma dönemine kadar dayanan Mahkemeağcin Yer Altı Şehri ziyaretçi akınına uğruyor. İlçe turizmine kazandırılmak için 2 aydır yoğun yenileme çalışması yapılan alan, “Ankara’nın Kapadokyası” olarak da biliniyor.

Kızılcahamam’ın aynı adlı köyünde bulunan Mahkemeağcin yer altı şehri büyük ilgi görüyor. Uzun bir süredir yenileme çalışmalarıyla turizme kazandırılması planlanan arkeolojik alan, ziyaretçi akınına uğruyor. Konu hakkında sosyal medyadan açıklama yapan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Son 2 aydır yoğun bir şekilde çalıştığımız projemizin henüz başındayız. İnşallah adım adım ilerledikçe, Mahkemeağcin Mahallemiz ülkemizin en önemli tarih turizm lokasyonlarından biri olacak” dedi.

TARİHİ BİRÇOK YAPI BULUNUYOR

Başkent şehir merkezine 90 kilometre, Kızılcahamam şehir merkezine 18 km uzaklıkta bulunan Mahkemeağcin yer altı şehrinin tarihi 2 bin yıl öncesine kadar dayanıyor. Roma İmparatorluğu’ndan saklanan ilk Hristiyanların inşa ettiği tahmin edilen arkeolojik şehirde mağara, yerleşim yeri, kilise vb. yapılar bulunuyor.

2 AYDIR RESTORE ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Köyün merkezi de dâhil olmak üzere 3 kilometre yarıçapında birçok kültürel jeosite ev sahipliği yapan alanda, 2 aydır yoğun restore çalışması yapılıyor. Bölgede 17 adet mağara olduğu belirtilirken, Nevşehir bölgesindeki gibi, buradaki mağaraların da birbiriyle bağlantılı olduğu ve yapının çok daha büyük olduğu tahmin ediliyor.

İLÇE TURİZMİNE KAZANDIRILACAK

Mağaraların bulunduğu alanın toprak yapısının nemli ve gevşek olması, bölgedeki kayaların ise oymaya müsait olması, alanın kolaylıkla mesken ve kilise haline getirilmesine neden olduğu biliniyor. 2011 yılında yapılan temizlik sonrası kaderine terkedilen bölgede yeniden restore çalışmaları başlatılarak, ilçe turizmine kazandırılması bekleniyor.

Konu hakkında sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan Başkan Acar, son 2 aydır yoğun bir şekilde restore çalışmalarının sürdüğünü, en kısa zamanda bölgenin turizme kazandırılacağını kaydediyor. Acar, paylaşımında şu ifadeleri kaydediyor:

ÖNEMLİ LOKASYONLARDAN BİRİ OLACAK

“Son 2 aydır yoğun bir şekilde çalıştığımız Mahkemeağcin Kazı, Restorasyon ve Yeraltı Şehri Projemiz, ülkemizin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğruyor. Planladığımız projemizin şimdilik çok başındayız. İnşallah adım adım ilerledikçe, Mahkemeağcin Mahallemiz ülkemizin en önemli tarih turizm lokasyonlarından biri olacak. Çıktığımız bu arkeolojik yolculukta, heyecan verici haberleri çok yakında siz değerli hemşehrilerimle paylaşacağım”

Emrah Özcan/İLKSAYFA



