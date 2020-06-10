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Ankara’nın koronvirüsle mücadelesi dünya gündeminde

Ankara Büyükşehir Belediyesinin koronavirüs mücadelesini görüntüleyen fotoğraf sanatçısı Dilek Uyar’ın Ankara Metrosu’nda çektiği fotoğraf karesi, 4 milyon takipçisi olan National Geographic Your Shot’un Instagram sayfasında yayınlandı. 
Ankara’nın koronvirüsle mücadelesi dünya gündeminde

Fotoğraf sanatçısı Dilek Uyar’ın Ankara Metrosu’nda çektiği bir fotoğrafı National Geographic Your Shot’un kendi Instagram sayfasında yer aldı.
   
“Koronavirüs pandemi sürecinde sağlık işleri birimleri Türkiye Ankara’da toplu taşıma araçlarında ilaçlama çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor” notuyla paylaşılan fotoğraf karesi, 4 milyon takipçisi olan sayfada büyük beğeni topladı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı BELPLAS ekiplerinin dezenfeksiyon çalışmalarına ilişkin fotoğraf 40 bine yakın kişi tarafından beğenilirken, çok sayıda yorum da aldı.

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ÜNLÜ FOTOĞRAFÇININ GÖZÜNDEN ANKARA
    
Pandemi sürecinde Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Ankara’nın boş cadde ve sokaklarını da gece gündüz fotoğraflayan sanatçı Uyar’ın çektiği kareleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. 

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