Ankara’nın muhtarları müzede

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Ankara Muhtarlar Derneği tarafından organize edilen programda Ankara'nın muhtarlarını Etimesgut’ta ağırladı.

Demirel, önce Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi’nde muhtarlarla biraraya geldi. Buradaki programa Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili de katıldı.

Dahna sonra muhtarlarla birlikte Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nı ziyaret eden Demirel, muhtarlara müzeyi gezdirerek, müzenin içeriği ve yapım amacı hakkında bilgi verdi.

Demirel, tarihin ortak değer olduğunu ifade ederek, “Öyle muhteşem bir tarihimiz var ki; böyle muhteşem bir tarih anlatmak için böyle güzel mekanlara ihtiyaç var. Tarihimizi yaşayarak, görerek, dokunarak, hissederek görmek isteyen herkes mutlaka bu müzemizi görmeli” dedi.

Müzedeki, heykel, rölyef ve komposiyonlar önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektiren muhtarlar,

müzeyi çok beğendiklerini ifade ederek “Türkiye'mize değer katan böylesine eşsiz bir eseri Ankara'ya kazandırdığı için Enver Başkan’a teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.

Ankara Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Pehlivan ve Ahimesut Mahallesi Muhtarı ve derneğin genel sekreteri Aynur Çanakçı Başkan Demirel’e plaket vererek, “Bu müzeyi görmeyen kalmasın” çağrısı yaptılar.