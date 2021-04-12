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“Ankara’nın sembolü olacak”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ankara’yı ayaklarımızın altına serecek olan kulemizin yapımına aralıksız devam ediyoruz. Eserimiz Ankara’yı 186 metreden temaşa etme imkânı sunacak ve Başkent’imizin sembolü olacak” dedi. 
“Ankara’nın sembolü olacak”

Keçiören belediyesi tarafından inşa edilen cumhuriyet kulesinin inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Cumhuriyet kulesinin içinde bulunacak olan hizmet noktalarına ilişkin bilgi veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Cumhuriyet Kulemiz tamamlandığında 186 metre yüksekliğe sahip olacak ve bu yükseklikten de Ankara’yı seyretme imkânı sunacak. İçinde çocuklarımız için uzay terası, nikâh salonu, seyir terası, sergi salonu, kafeterya, hediyelik eşya bölümü, kafeler, spor merkezi gibi birbirinden farklı mekânlarımız yer alacak. Türkiye’de bir ilk olarak Cumhuriyet kulemizde paraşütle atlama noktası da yer alacak.” ifadelerini kullandı. 

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“KISA SÜREDE TAMAMLANACAK”
Geçen hafta Keçiören’i ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Cumhuriyet kulesinin kısa sürede tamamlanacağını belirterek, "En kısa sürede kulemizi bitireceğiz ve gerek rekreasyon alanlarıyla gerek çevre düzenlemesi projesiyle yine Keçiören'imizin markasına marka katacak bu projemizi de tamamlıyor olacağız." diye konuşmuştu.

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