Ankara’nın suyu içilebilir mi? Başkent’in suyu temiz ve kaliteli 

ASKİ Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından musluklardan akan su analizinin sonucunu paylaştı. Analiz sonuçlarına göre Ankara’nın suyu temiz ve kaliteli çıktı.

Güncel veriler paylaşıldı

ASKİ analiz sonuçlarını şu açıklama ile paylaştı, “01-30 Nisan 2020 Su Analizi; Değerli Başkentliler Çamlıdere ve Kurtboğazı Barajları’ndan alınan su İvedik Arıtma Tesisleri’nde arıtıldıktan sonra şehir şebekesine verilmektedir. Kaliteli içme suyumuzu güvenle tüketebilirsiniz. Veriler günceldir.”

“GÖNÜL RAHATLIĞIYLA KULLANABİLİRSİNİZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise sosyal medya hesaplarından su analizini paylaşaraş şu ifadeleri kullandı, “Kıymetli hemşehrilerim; İçme suyu analiz rapor sonuçlarına göre Başkent’imiz temiz ve kaliteli su tüketmektedir. Çamlıdere ve Kurtboğazı Barajları’ndan temin edilen su arıtılıp sizlere ulaştırılmaktadır. Suyunuzu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA





