Ankara’nın Taekwondo Kulüpleri 2020 şampiyonalarına hazırlanıyor

Başkent’teki taekwondo kulüpleri, önümüzdeki yıl düzenlenecek ulusal ve uluslararası şampiyonalara hazırlık için ortak antrenman düzenledi. Milli antrenörler eşliğinde yapılan antrenmanda sporcular yoğun bir şekilde çalıştı.

Ankara’nın taekwondo kulüpleri, 2020 yılında yapılacak ulusal ve uluslararası taekwondo şampiyonalarına hazırlık için ortak antrenmanda buluştu. Çağlar Spor Kulübü, Fenomen Spor Kulübü, 3 Yıldız Spor Kulübü ve Olimpik Hedef Spor Kulübü ’nün ortaklaşa organize ettiği ve minik sporcuların katıldığı antrenmanda keyifli anlar yaşandı. Fenomen Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde yapılan ortak antrenmandan Minik sporcular minderin üstünde rakiplerine karşı ter döktü.

“EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLIYORUZ”

Milli Antrenör Ömer Alacayaka , önümüzdeki yıl düzenlenecek olan şampiyonaya sporcuları en iyi şekilde hazırlamak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını kaydederek, “Sporcularımızın gelişimi acısından ve sosyal medya bağımlılığı, iletişim eksiklikleri, kendilerini ifade etme yetilerini, özgüven duygularını kazanmaları için böyle bir organize düşündük. Müsabaka döneminde beraber ter döktüğümüz arkadaşlarımız ile beraber antrenörlük dönemimizde sporcu yetiştirmeye başladık. Ankara'nın çeşitli bölgelerinde taekwondo sporunu icra eden antrenörlerimizin sporcuları ile güzel bir antrenman oldu. İlkini düzenlediğimiz ortak antrenmanımızı geleneksel hale getirip sporcularımızın eksikliklerini tamamlayıp ulusal ve uluslararası şampiyonalarda ülkemize başarı getirmeleri için mücadele vereceğiz” dedi.

Ramazan SAYGILI /İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com