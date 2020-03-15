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Ankara’nın tarihi ve kültürü şaşırttı

Anadolu’nun dört bir yanından gelen gazeteciler Başkent’i gezdikten sonra, “Siyasetin ve bürokrasinin dışında Ankara’nın tarihini ve kültürünü görünce şaşırdık” dedi. 
Ankara’nın tarihi ve kültürü şaşırttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Kültür Sanat Muhabirleri Derneği’nin düzenlediği, ‘Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları’ kapsamında Anadolu’nun farklı illerinden pek çok yerel gazeteci Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran’la öğle yemeğinde bir araya geldi. ATO Başkanı gazetecilere ATO hakkında kısa bir tanıtım konuşması yaptı. Daha sonra Başkent’in turizmiyle ünlü Beypazarı’na giderek orada da Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan’ın misafiri olan gazeteciler, ilçe hakkında bilgi aldı ve ilçeyi gezdi. Gazetemize konuşan Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, “En büyük isteğimiz Anadolu’dan gelen gazeteci arkadaşların Ankara’nın siyasetin, bürokrasinin merkezi olmanın yanında tarihi ve kültürüyle de zengin olduğunu görmeleri ve bunu anlatmalarıdır” dedi. 

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AMACIMIZ ANKARA’NIN KÜLTÜRÜNÜ, TARİHİNİ GÖSTERMEK
Gökdemir, “Ankara siyasetin merkezinin yanı sıra turizminde bir merkezi konumundadır. Ankara tarihi kültürel değerleri bakımından oldukça zengin bir şehir. Burası 11 bin yıl boyunca yerleşik hayatın hiç kopmadığı bir şehir. Ankara Unesco Miras Listesi’ne girecek kapasitede bir zenginlikte. Bizim bugün buluşmadaki en büyük amacımız böylesine potansiyele sahip bir şehri gazeteci arkadaşlarımız vasıtasıyla kamuoyu oluşturup tanıtmak istiyoruz. Bununla birlikte dünden beri süren gezilerimizde arkadaşlarımız şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerini görünce şaşırdılar. Birçoğu Ankara’da böylesine değerlerin olduğunu bilmediğini belirttiler. Gazeteci arkadaşlarımız siyasetin, bürokrasinin dışında bir Ankara gördüklerini kaleme alan yazılarıyla bulundukları illerdeki vatandaşlarımıza Ankara’yı tanıtacaklar” dedi. 

SİYASETİN YANI SIRA KÜLTÜRÜNÜ DE GÖRDÜK 
Gazetemizin de davetli olarak katıldığı gezi programları sonrası Başkent hakkındaki izlenimlerini sorduğumuz Anadolu gazetecileri, “Ankara’yı Anadolu’dan tamamen başkentliği, siyaseti ve bürokrasisi olarak tanıyoruz. STK’ların merkezi olarak biliyoruz. Açıkçası kültürü, tarihi hakkında çok bilgimiz yoktu. Bu geziden sonra Ulus semtinin zenginliğini, çevre ilçelerin doğal ve tarihi güzelliğini gördük. Aynı zamanda hep televizyonlarda duyduğumuz kamu binalarını uzaktan da olsa görme fırsatımız oldu. Başkent’te izlenim sahibi olduk. Hem genel kültür hem de mesleğimiz açısından iyi bir deneyimdi. İbrahim Bey başta olmak üzere Kültür Sanat Muhabirleri Derneği’ne teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi. 

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Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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