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Ankara'nın vergi rekortmenleri belli oldu

Ankara'nın 2018 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde ilk sıranın sahibi 54 milyon 169 bin 334 lira vergiyle Mustafa Rahmi Koç oldu.
Ankara'nın vergi rekortmenleri belli oldu

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 2018 vergilendirme dönemine ilişkin gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucu başkent genelinde en fazla vergi beyan eden ilk 100 gelir ve kurumlar vergisi mükellefinin isimlerini açıkladı.

Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara genelinde 2018 yılı vergilendirme döneminde 325 bin 671 gelir vergisi beyannamesi ile 1 milyar 979 milyon 810 bin 295 lira, 87 bin 744 kurumlar vergisi beyannamesiyle 23 milyar 70 milyon 773 bin 744 lira vergi tahakkuk ettirildiğini bildirdi.

Karayılan, Türkiye genelinde tahakkuk eden toplam kurumlar vergisinin yüzde 27,6'sının Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı kurumlar vergisi mükellefleri tarafından beyan ve tahakkuk edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu oran, başkentimizin ekonomik büyümesinin en önemli göstergelerinden birisi olmuştur. Diğer taraftan, Türkiye geneli gelir vergisinin yüzde 8,38'i Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı mükellefleri tarafından gerçekleştirildi. Ankara'da ilk 100'deki gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin beyanlarına göre tahakkuk eden vergi tutarları, geçen yıla oranla kurumlar vergisinde yüzde 86, gelir vergisinde yüzde 30 arttı."

İlk sırada Rahmi Koç var
Başkanlıkça açıklanan listeye göre, Türkiye geneline ilişkin vergi rekortmenleri listesinde üçüncü sırada yer alan Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç, kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 54 milyon 169 bin 334 lira vergiyle Ankara'da birinci sırada yer aldı.

Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak ise kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 35 milyon 236 bin 977 lira vergiyle ikinci sıraya yerleşti. Ilıcak, Türkiye geneline ilişkin listede 5'inci sıradaydı.

Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk sıranın sahibi geçen yıl tahakkuk ettirilen 10 milyar 610 milyon 547 bin 65 lira vergiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu. İkinci sırada ise 2 milyar 439 milyon 822 bin 266 liralık vergiyle Ziraat Bankası yer aldı.

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