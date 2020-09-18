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ANKARAY rayları düzenleniyor

EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, ANKARAY İşletmesi bünyesinde bulunan hat ve depo sahalarında bulunan toplam 17 kilometrelik ray üzerinde taşlama çalışması başlattı. 
ANKARAY rayları düzenleniyor

Çalışmalar, vatandaşların mağdur olmaması için trenlerin son seferlerini tamamlamalarının ardından 02:00-06:00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

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DAHA KONFORLU VE DAHA GÜVENLİ
Temmuz ayında başlanan çalışmalar sonucunda 17 kilometrelik hattın 9 kilometresindeki çalışmalar tamamlandı. 90  gün içerisinde tamamlanması amaçlanan taşlama çalışmaları kapsamında; tren içi ve dışı gürültüyü azaltarak daha konforlu bir ulaşım sağlamak, raylarda bulunan kılcal çatlaklar ve ezilmeler giderilerek daha güvenli bir ulaşım sağlamak, rayların ömrünü uzatmak, tren bakım masraflarını azaltmak, her yıl düzenli olarak değiştirilen tren tekerlek ömürlerinin uzatılması ve bundan doğacak masrafın azaltılması ile araçların tükettiği enerjide tasarrufa gidilmesi amaçlanıyor. 

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