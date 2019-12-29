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Ankara'ya 100 günde 3 alt geçit

Büyükşehir Belediyesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) üzerinde 3 alt geçit çalışmasını 100 günde tamamlayarak trafiğe açtı.
Ankara'ya 100 günde 3 alt geçit

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla 7/24 çalışan Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Konutkent ve Yaşamkent araç alt geçitleri ile Başkent Üniversitesi yaya alt geçidini büyük bir özveriyle tamamladı. 
Yeni yıldan önce verilen sürede trafiğe açılan Konutkent ve Yaşamkent  önündeki alt geçitler Eskişehir Yolu kadar Başkent trafiğine de nefes aldıracak.       

Başkent Üniversitesi U dönüşü alt geçidi ise kısa sürede trafiğe açılacak.

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6 ŞERİTLİ ALT GEÇİTLER

Dumlupınar Bulvarı üzerinde 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşan alt geçitlerle birlikte ikişer şeritten oluşan yan yolların açılmasıyla kesintisiz trafik akışı sağlanacak.

Konutkent ve Yaşamkent  alt geçitleri 700 metre uzunluğunda inşa edildi. Başkent Üniversitesi U dönüşü alt geçidi ise 460 metre uzunluğunda olacak. 
 
 


 

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