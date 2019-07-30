Ankara'ya beş yeni alt geçit çalışması başlatılacak

Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında, Başkent’in önemli noktalarında trafiği rahatlatmak için 5 kavşakta alt geçit ve alternatif bulvar çalışmalarının başlatılması için karar aldı.

ESKİŞEHİR YOLU DUMLUPINAR BULVARINDA KESİNTİSİZ ULAŞIM

Başkent’in yoğun arterlerinden olan Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan Konutkent Mahallesi girişi, Başkent Üniversitesi önü ve Yaşamkent Mahallesi girişindeki trafik akışı sinyalize kavşaklardan kurtarılarak, modern ve konforlu kavşaklar haline getirilecek.



Trafikte hem kesintisiz ulaşım hem de sürüş güvenliği sağlamayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Yolu üzerinde planlanan alt geçitler için kısa sürede yapım aşamasına geçecek.



Konutkent Mahallesi girişi kavşağında bir alt geçit, Başkent Üniversitesi önündeki giriş kapısı sonrasında bir U dönüş alt geçidi ve Yaşamkent Mahallesi girişi kavşağında da bir alt geçit için yapım ihalesine çıkmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, üç alt geçit sayesinde Ankara-Eskişehir istikametinde trafik yoğunluğunun azalmasını sağlayacak.



Konutkent ve Yaşamkent bölgelerine giriş-çıkış yapmak isteyen araçlar, alt geçitler üzerinde yer alacak dönel kavşaklar sayesinde de kontrollü dönüş yapabilecek. Başkent Üniversitesi önü devamında yapılacak U dönüşü alt geçidi sayesinde de şehir merkezi yönünde güvenli ve hızlı ulaşım sağlanacak.

ANKARA’DA ALTERNATİF YOL ÇALIŞMALARI

Etimesgut-Sincan ilçelerinde ikamet eden vatandaşların her gün kullandığı Türk Kızılayı Caddesi ve İstasyon Caddesi’nde oluşan yoğun trafik ise alternatif bulvar ile çözüme kavuşacak.



İstasyon Caddesi trafiği yapılacak alternatif bulvar ile daha da rahatlayacak. Türk Kızılayı ve İstasyon Caddesi Başkentlilerin merkeze gitmek için kullandığı en yoğun caddelerden biri olması nedeniyle proje kapsamında TCDD hattının diğer tarafında yapılacak yeni bulvarla Sincan istikametine kesintisiz ulaşım sağlanması planlanıyor.



İlgili kurumlarla yapılacak protokol süreçlerinin tamamlanmasının ardından yapım aşaması için program kapsamına alınacak projelerin başında yer alan İstasyon Caddesi üzerindeki Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi önü, 2304. Cadde girişi ile Hikmet Özer Caddesi girişindeki sinyalize kavşaklarda 3 yeni alt geçit yapılması için çalışmalar başlatılacak.



Demiryolu hattının kuzeyindeki yeni alternatif bulvarda; Demiryolu Üst geçit Köprüsü, 1682. Cadde Üst Geçit Köprüsü, Atilla Eşer Caddesi Köprüsü, Demiryolu Üst Geçit Köprüsü, Emirler İstasyonu alt geçidi ile Sincan yönü bağlantı köprüsü olmak üzere toplamda 5 yeni demiryolu geçiş köprüsü ve 1 alt geçit inşa edilecek.

ŞAŞMAZ SANAYİ BULVARINDA TRAFİK RAHATLAYACAK



Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te trafik yoğunluğunun yaşandığı noktaların başında gelen Şaşmaz Sanayi Bulvarı’nın trafiğini rahatlamak için de kolları sıvadı.



İstanbul yolu (Fatih Sultan Mehmet Bulvarı), Ankara Bulvarı ve Şaşmaz Kavşağı arasında yer alan Sanayi Bulvarı bağlantı yolu üzerindeki 2474. Cadde ile 2473. Cadde kesişimindeki iki mevcut sinyalize kavşakta ise katlı kavşak projesi hayata geçirilecek. Bu sayede Şaşmaz Sanayi giriş-çıkış trafiği ile Batıkent-Çayyolu istikametinde seyreden trafik büyük ölçüde rahatlamış olacak.