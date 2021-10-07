Ankara’ya Hacı Bayram-ı Veli Müzesi

Ankara bir müze daha kazanıyor. Altındağ Belediyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliğiyle, Altındağ’a “Hacı Bayram-ı Veli Müzesi” kazandırılıyor.

Başkentin manevi mimarı Hacı Bayram-ı Veli'ye ahde vefa

Geçtiğimiz aylarda Hacı Bayram-ı Veli'nin, Solfasol Mahallesi'nde doğduğu ev ve çevresini yenilemeye başlayan Altındağ Belediyesi, önemli bir adım daha atıyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliğiyle, Altındağ’da “Hacı Bayram-ı Veli Müzesi” açmak için düğmeye basıldı. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin ve Ankara Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ve akademisyenlerle birlikte, müze olarak düzenlenecek Hacettepe Mahallesi’ndeki alanda incelemelerde bulunan Başkan Balcı “Ecdad mirasına sahip çıkmak bizim görevimiz.” dedi.

“MÜZE TARİHİ HAMAMARKASI BÖLGESİNDE OLACAK”

Hacı Bayram-ı Veli hazretlerinin başkent için çok önemli bir değer olduğunu vurgulayan Başkan Balcı “Geçtiğimiz aylarda Hacı Bayram Veli hazretlerinin doğduğu ev ve çevresini yenilemeye başlayarak ecdad mirasının bizim için ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermiştik. Şimdi bu mirasa sahip çıkabilmek için önemli bir işbirliğine daha imza atıyoruz. Anakaramıza yeni bir müze kazandırmak için girişimlerimizi tamamladık. Tarihi Hamamarkası bölgesinde, Ankara konağımızda açmayı planladığımız müze için çalışmalara başladık. Türk Tarih Kurumu ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile bunun için birlikte çalışıyoruz. Ecdadımızın yadigarı olan önemli eserleri ve kültürel değerleri, gelecek nesillere sapasağlam ve yakışacak bir şekilde aktarabilmek için elimizden ne gelirse yapıyoruz” ifadelerini kullandı.