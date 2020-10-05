Ankara'ya ıhlamur ormanı

Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yılında Altındağ'da ıhlamur ormanı oluşturuluyor. 13 Ekim günü 150 bin metrekarelik alanda 5 bin ıhlamur ağacı toprakla buluşacak.

Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yılında, Altındağ'dan Ankara'ya hediye... Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, 13 Ekim günü 5 bin ıhlamur ağacı toprakla buluşacak. Orman, başkente hem nefes hem de şifa olacak.

"ALTINDAĞ DEMEK, YEŞİL ALAN DEMEK..."

İlçeye son bir yılda 200 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırdıklarını, 15 bin fidanı toprakla buluşturduklarını, bir meyve bir de hatıra ormanı oluşturduklarını söyleyen Başkan Asım Balcı "Artık yeşil alan denince, akla Altındağ geliyor. Altındağ demek, yeşil alan demek..." dedi.

Başkan Balcı "Bir ilçede ne kadar fazla yeşil alan varsa, o ilçedeki sağlık, mutluluk ve refah oranı da o kadar artacaktır. Pandemi sürecinde hepimiz anladık ki, yeşil alanlar çok kıymetli, çok değerli... Karantina süreci bize yeşil alanların ne kadar önemli olduğunu göstermiş oldu. İlçemiz genelindeki yeşil alanlar karantina sürecinde nefes oldu bize... Altındağ'a sağladıkları oksijen ile hepimize sağlık sundu. Bu nedenle yeşil alanlarımızı artırmaya daha çok gayret gösterecek, kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı yükselteceğiz." ifadelerini kullandı.