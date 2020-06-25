  • BIST 114.449
  • Altın 388,775
  • Dolar 6,8512
  • Euro 7,7031
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 17 °C
»

Ankara'ya iş sağlığı ve güvenliği için özel birim

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Metropol Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB), belediyeye bağlı tüm iştiraklerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verecek.
Ankara'ya iş sağlığı ve güvenliği için özel birim

Büyükşehir Belediyesi Metropol İmar Anonim Şirketi bünyesinde Metropol Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) kuruldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın hayata geçirilmesini istediği proje sayesinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek bir çatı altında toplanırken, önemli ölçüde kadın istihdamı da sağlandı. 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışacak olan OSGB sayesinde Büyükşehir Belediyesi bundan sonra iş sağlığı ve güvenliği hizmetini dışarıdan almayacak. 

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini tek çatı altında toplayan Metropol Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, meslek risklerinin önlenmesi için çalışmalar gerçekleştirecek. Tüm birimler ve iştiraklerdeki personelin sağlıklı bir ortamda çalışmasını sağlayarak, çalışma şartlarının olumsuz etkilerden korunması için önlemler alacak olan birim, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler de düzenleyecek. 

Belirli periyotlarla yıl boyu uzman eğitmenler tarafından çalışanlara verilecek eğitimlere öncelik verilecek. 

Büyükşehir Belediyesinin 30 bin çalışanına hizmet vermek üzerine kurulan OSGB aynı zamanda diğer kurumlara da bu hizmeti vererek çalışmalarını sürdürecek. 

Birimde çalışan 20’ye yakın personelin büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu ve pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Metropol İmar A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Dilek ÖNAL, şu bilgileri verdi: 

“Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın çalışan kadınların desteklenmesi ve kadınların çalışma hayatına katılmasının sağlanması yönünde talimatı var. Bu anlayıştan yola çıkarak biz de burada kadın çalışan sayısını artırdık. Çok da başarılı işler çıkartıldığını görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde büyümekte olan şirketimizde elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar25 Haziran 2020 Perşembe 09:14
  • Kovid-19'a karşı yeni aşı adayının klinik denemelerine başlandı25 Haziran 2020 Perşembe 09:13
  • TİKA'dan Başkanlığın Kudüs'teki tabelasının sökülmesine tepki25 Haziran 2020 Perşembe 09:10
  • ABD 'Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı25 Haziran 2020 Perşembe 09:08
  • İzmir'de 21 göçmen kurtarıldı25 Haziran 2020 Perşembe 08:13
  • Diyarbakır’da polis ve sağlık ekipleri çatışmanın ortasında kaldı25 Haziran 2020 Perşembe 08:12
  • Ankara'da mesai çıkışı otomobil çarpan inşaat işçisi öldü25 Haziran 2020 Perşembe 08:11
  • Ankara'da, iki grup arasında alacak verecek kavgası25 Haziran 2020 Perşembe 08:11
  • Sivas'ta köye dönüşü teşvik için örnek proje25 Haziran 2020 Perşembe 08:07
  • Evinin deposuna kaçak akaryakıt istasyonu kurmuş25 Haziran 2020 Perşembe 08:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti