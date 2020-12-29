  • BIST 1.443
  • Altın 447,596
  • Dolar 7,4083
  • Euro 9,0677
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 7 °C
»

Ankara'ya koronavirüsten ölen sağlık çalışanları anısına şifa ormanı

Ankara'da Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan ve yaşamını yitiren sağlık çalışanları anısına şifa ormanı oluşturdu. 12 bin metrekarelik alanda oluşturulan şifa ormanına binlerce fidan dikildi. 
Ankara'ya koronavirüsten ölen sağlık çalışanları anısına şifa ormanı

Anadolu OSB yönetimi, koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına şifa ormanı oluşturmaya karar verdi. Bunun üzerine sınırları içinde yer alan 12 bin metrekarelik alanda şifa ormanı oluşturuldu. Alana, kaybolmaya yüz tutmuş şifalı bitkilerden binlerce fidan dikildi. Ayrıca, dikilen fidanların yanına hangi rahatsızlıklara iyi geldiği, ne kadar kullanılması gerektiği yazılan tabelalar konuldu.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARI ANISINA DİKİYORUZ'

Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, çevreye önem veren bir organize bölgesi olduklarını ifade etti. Tuncay, "Yaklaşık 12 bin metrekarelik bir alanda, şifa bitkilerini dikmeye devam ediyoruz. Bu sene çok özel bir sene. Özellikle pandemi Türkiye'yi birçok şekilde etkiledi. Pandeminin oluşturduğu bir şehitler topluluğu oluşmaya başladı. Özellikle sağlık çalışanları anısına bu şifa bitkilerini dikmek istiyoruz. Amacımız hem çevresel etkileri yüksek bir bölge yaratmak hem de ektiğimiz ağaçların meyvelerinden vatandaşlarımızın faydalanması" dedi.

'BİTKİLERİN YANINDA BİLGİLENDİRME TABELALARI YER ALIYOR'

Dikecekleri şifalı bitkileri kaybolmaya yüz tutmuş bitkilerden seçtiklerini belirten Tuncay, "Bir de dikeceğimiz ağaçların çoğu artık kaybolmak üzere olan bitkiler. Ayva ağacı, hünnap, ıhlamur, alıç ağacı gibi fideleri dikeceğiz. Ağaçların yanına küçük tabelalar yaptırdık. Bu tabelalarda meyveler hangi rahatsızlığa iyi gelir, ne kadar tüketilmeli, nasıl kullanılmalı gibi bilgiler yer alıyor. Bir anlamda hem toplumu bilinçlendirme hem de geleceği olan ağaçların dikilmesini teşvik etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayhan Çekim ise Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini söyleyerek, "Özellikle tıp camiası ve sağlık çalışanları bu sürece omuz verip, katkı sağlayan grubu oluşturuyor. Onları da hatırladığımızı, onlara bir nebze manevi olarak destek olabileceğini düşünüp, korona sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına burada şifa ormanında ağaç dikmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika genelgesi! Yeni karar: Zorunluluk kaldırıldı29 Aralık 2020 Salı 11:32
  • Tarım ve Orman Bakanlığı 826 sözleşmeli işçi alacak29 Aralık 2020 Salı 11:23
  • Selvi Boylum Al Yazmalım filminin 'Sevgi emektir' mottosuna ilişkin dava yeniden görülecek29 Aralık 2020 Salı 11:22
  • Koronavirüsün yeni mutasyonu 23 ülkeye yayıldı29 Aralık 2020 Salı 11:18
  • İran için 2020 suikast, yaptırım ve Kovid-19 gölgesinde 'kabus gibi' bir yıl oldu29 Aralık 2020 Salı 11:16
  • Arakanlı Müslümanların ikinci grubu Bhasan Char Adası'na gönderildi29 Aralık 2020 Salı 11:16
  • Sahte kimlik ve dublörle, başkasının dükkanlarını satan 5 kişi tutuklandı29 Aralık 2020 Salı 11:08
  • Otomobil devrildi; Gizem öldü, nişanlısı yaralı29 Aralık 2020 Salı 11:06
  • SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı gözaltında29 Aralık 2020 Salı 11:05
  • 2021 MTV ücretleri belli oldu29 Aralık 2020 Salı 10:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti