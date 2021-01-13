Ankara'ya lapa lapa kar yağıyor

Ankara'da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün başkentte en yüksek sıcaklık 5 derece olacak.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak şeklinde başlayan yağışın, hızlı soğumayla birlikte zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyordu Yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda olası aksamalar, su baskını, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.